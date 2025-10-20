Yapay zekâ girişimlerine Türk Telekom Pilot desteği

Refabric ve Homster, Türk Telekom’un girişim programı Pilot’un desteği ile küresel yolculuğunu hızlandırdı. Aktif mentorluktan online oturumlara, hedef pazarlarda müşterilerle tanıştırılmaktan şirket kurmaya kadar çok sayıda destek sağlandı

Türk Telekom'un girişim destek programı Pilot'un desteklediği iki önemli girişim olan Refabric ve Homster'ın kurucu ortakları, yenilikçi yapay zekâ çözümlerini ve uluslararası başarılarını Startups.Watch üçüncü çeyrek etkinliğinde paylaştılar. Refabric'in kurucu ortağı ve CEO'su Begüm Doğru Öztekin, firmalarının tekstil ve moda profesyonellerine uçtan uca yapay zekâ çözümleri sunduğunu belirtti. Türkiye'nin bir tekstil ülkesi olduğunu vurgulayan Öztekin, Refabric'in üreticilerin operasyonel iş yükünü ve fiziksel numune ihtiyacını minimum yüzde 85 oranında düşürerek daha sürdürülebilir ve satılabilir çıktılar almalarını sağladığını ifade etti.

TÜRK TELEKOM DESTEĞİ

Öztekin, Refabric'in B2B, bulut tabanlı bir yazılım olduğunu ve Business of Fashion tarafından sektörde dizayn çözümleri sunan dünyadaki dört firmadan biri (mücevherat tarafını hariç tutarsak ilk 3) olarak yayınlandığını aktardı. Aktif olarak H&M gibi perakende markaları ve onların Türkiye, Portekiz, Bangladeş ve Mısır'daki üreticileri ile çalıştıklarını belirtti. Begüm Doğru Öztekin, Türk Telekom Pilot programı kapsamında her hafta aktif mentorluklar ve online oturumlarla desteklendiklerini söyledi. Özellikle hedef pazarları olan Arap Emirlikleri'ndeki potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve avukatlarla tanıştırılarak şirket kurma konularında da destek aldıklarını ekledi. Refabric, şu anda bir tohum (Seed) yatırım turunda bulunuyor.

ABD PATENTLİ İÇ MİMARİ

Homster'ın kurucu ortağı Barış Bal, şirketlerinin dünyanın ilk ve tek tam otomatik iç mimari tasarım teknolojisini geliştirdiğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde patentini aldığını duyurdu.

Homster, bu teknolojiyi ev perakendesi için geliştirdiği bir yapay zekâ ajanıyla birleştirdi. Lifestyler isimli servisleri aracılığıyla ev perakendecilerinin web sayfasına entegre çalışarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını gerçek zamanlı anlayıp onları saniyeler içerisinde doğru ürün, malzeme kombinasyonları ve tasarımlara yönlendiriyor. Bal, çözümlerinin sadece fotoğrafı başka bir stile dönüştüren (image enhancer) uygulamalardan farklı olarak, sektörün ihtiyacını karşılayan fonksiyonel iç mimari tasarım sunduğunu vurguladı. Homster, uzmanlaştıkları dikeyin 1.3 trilyon dolarlık ev perakendesi pazarı olduğunu ve mobilya firmalarına, özellikle oturma ve yemek grubu satan firmalara odaklandıklarını belirtti.

ABD OPERASYONLARI BAŞLIYOR

Homster, yaklaşık 1.5 yıl önce 100 Yıl Gelişim Sermayesi Fonu ve İş Bankası'nın CVC'si olan Tibas Ventures'ın liderliğinde ilk yatırım turunu kapattı. Şu an ikinci yatırım turunun yüzde 70'ini kapattıklarını belirten Bal, hedeflerinin gelecek yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde güçlü metriklerle ABD odaklı bir tur tamamlayıp Amerika operasyonlarını başlatmak olduğunu söyledi. Homster, bu ay itibarıyla Türkiye'deki tanınmış markalarla POC'lere başladı ve ilk işbirliği lansmanlarını önümüzdeki ay yapmayı planlıyor. Girişimin ekibinde Barış Bal haricinde herkesin geliştirici olduğunu ve ödüllü bir iç mimarın (Head of Design) bulunduğunu ekledi.

REFABRİC KÜRESEL ALANDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Dünyanın en büyük lüks marka segmenti olan LVMH'in (Louis Vuitton, Dior grubunu içeren) hızlandırma programına kabul edilen ilk Türk ortaklı firma oldular. Fransa'nın köklü firmalarından ETAM'ın hızlandırma programına da kabul edildiler. Şirket, 2.5 sene önce Delaware'de kuruldu ve Paris'te (Station F) bir ofisi bulunuyor. POC'lerin (Kavram Kanıtı) devam etmesi sayesinde Dior, Louis Vuitton, Patou, Jivenchy ve Loro Piano ile işbirlikleri kapsamında Station F'teki ofisleri bir sene daha ücretsiz tahsis edildi.

***

5G YATIRIMLARI YENİ UNICORN HABERCİSİ HALİNE GELEBİLİR

Yemeksepeti, Hepsiburada ve Trendyol 3G sonrası büyüdü, Peak, Dream Games, Insider ve Getir 4G sonrasında doğdu. Şimdi sıra 5G'nin "endüstriyel unicorn"larında

Türkiye 5G'ye geçiş hazırlıklarını tamamlarken, bu teknolojinin yalnızca iletişim hızını artırmakla kalmayıp girişimcilik ekosisteminde ikinci bir sıçrama dalgası yaratması bekleniyor. Uzmanlara göre 4G'nin doğurduğu tüketici merkezli dijital girişimlerin ardından, 5G dönemi üretim, sağlık, mobilite ve enerji gibi sektörlerde yeni türden değeri 1 milyar doları aşan girişimlerin yani yaygın söylenişiyle Unicorn'ların sahneye çıkışını hızlandırabilir. 4G'nin doğurduğu mobil devrim, Türkiye'den ilk unicorn'ları çıkarmıştı. Şimdi 5G, ikinci dalga unicorn'lar için yeni bir zemin hazırlıyor. Bu defa odakta yalnızca tüketici uygulamaları değil, üretim, sağlık, enerji ve veri tabanlı iş modelleri olacak.

4G dönemi tüketici devrimiydi, 5G dönemi endüstri devrimi olacak. 2010'ların başında Türkiye 4G teknolojisine geçmeden önce internet girişimleri oldukça sınırlıydı. Ancak mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Yemeksepeti, Trendyol, Getir, Peak Games ve Insider gibi girişimler küresel başarı hikâyeleri yazdı. 4G, mobil tüketici ekonomisini mümkün kıldı. Şimdi 5G, bunun endüstriyel karşılığını sunuyor: fabrikadan otonom araçlara, akıllı şehirlerden uzaktan sağlık hizmetlerine kadar yeni bir inovasyon evreni.

YENİ İŞ MODELLERİ

5G sadece hız değil, yepyeni iş modelleri de getiriyor. 5G'nin sunduğu düşük gecikme süresi (1 milisaniye), yüksek bağlantı yoğunluğu (1 milyon cihaz/kilometrekare) ve düşük enerji tüketimi, girişimlerin yeni iş modelleri geliştirmesine olanak tanıyor. Otonom sistemler sayesinde drone teslimat, sürücüsüz araç filoları görmeye başlayacağız.

***

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNE YATIRIMA HAZIRLIK PLATFORMU

Teknoloji girişimlerinin büyüme yolculuğunun en önemli adımı tohum öncesi ve sonrasında alınan yatırımlar oluşturuyor. Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Yatırıma Hazırlık Programı'nda yeni dönem başladı.

İlk yatırımını almaya hazırlanan girişimcilerin, yatırımcı karşısına en doğru şekilde çıkmasını amaçlayan program kapsamında finansal modelleme, yatırımcı sunum teknikleri, değerleme, yatırım simülasyon oturumları ve müzakere gibi başlıklarda kapsamlı uygulamalı eğitimler ve ihtiyaca özel mentorluk desteği veriliyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, girişimlerin büyüme yolculuğunda en güçlü stratejik iş ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi.

***

TÜBİTAK BİGG FONU TOHUM ÖNCESİ GİRİŞİMCİLERE CAN SUYU

Girişim ekosistemi üçüncü çeyrek verileri açıklandı. İlk 9 ayda işlem adetlerinin yarıdan fazlasını TÜBİTAK BİGG Fonu devlet desteği oluşturdu

Startups.watch'un 2025 Q3 Raporu ve etkinlikteki sunumlara göre, TÜBİTAK BİGG Fonu (Bireysel Genç Girişim) Türkiye girişim ekosisteminde işlem adetlerinin sürdürülmesinde kritik bir rol oynadı. Yılın ilk dokuz ayında (YTD) kaydedilen toplam 240 yatırım turunun büyük bir kısmı, devlet destekli bu programdan geldi. Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal'ın aktardığı verilere göre, BİGG Fonu yatırımları hariç tutulduğunda, toplam yatırım turu sayısı 240'tan 136'ya düşüyor.

TOHUM AŞAMA ÖNEMLİ

Üçüncü çeyrekte 2025'teki toplam tohum aşaması anlaşma sayısı 122 iken, BİGG yatırımları çıkarıldığında bu sayı sadece 40 olarak kaydedildi. Serkan Ünsal, BİGG Fonu sayesinde 100'ün üstünde girişimin kurulduğunu ve bu girişimlere tam kuruluş aşamasında 900 bin TL yatırım verildiğini belirtti. Özyeğin Üniversitesi'nden Süha Soydan, geçmişte hibe olarak ilerleyen BİGG programının artık yatırıma dönmüş durumda olduğunu ifade etti.

SAĞLIK VE YAPAY ZEKÂ

BİGG Fonu aktivitesi, özellikle Yapay Zekâ (AI), Sağlık Teknolojileri (Healthtech) ve Biyoteknoloji (Biotech) dikeylerindeki işlem adetlerini önemli ölçüde artırarak bu dikeylerin ilk 10'daki konumlarını değiştirdi. Örnek olarak, 9 aylık dönemde gerçekleşen 60 yapay zekâ yatırımının 25 tanesi TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından yapıldı. Ünsal, bu sayının BiGG hariç bile yapay zekâ dikeyinin işlem adedi birinciliğini koruduğunu gösterdiğini ekledi.

Raporda, BİGG Fonu yatırımlarının işlem sayısındaki keskin düşüşü kısmen hafiflettiği ve tohum aşamasında kısa vadeli bir iyileşme sağladığı belirtildi