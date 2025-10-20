Fenerbahçe'nin ne dün geceki futbolu kabul edilebilir, kazanmasına rağmen ne de aldığı skor kabul edilebilir… Tam anlamıyla rezalet. Tamam kazanıp 3 puan aldılar, tamam özellikle son bölümde çok gol kaçırdılar ama bazı tuhaf şeylere de dem vurmak gerek. İlk devre bir şey oynamadan 2-0 öne geçiyorsun. İsmail ayakta, Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyor, Asensio ise forvet arkası oynayıp daha etkili olduğunu gösteriyordu ama ikinci yarı birden çok şey değişiverdi. İlk devre 1. Lig takımı hüviyetinde oynayan Karagümrük ikinci yarı oynamaya ve çıkmaya çalıştı. Golü de buldular. Tarık iyi kaleci ama o golü yememeliydi. İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular depresyona girdiler, paniklediler ve Karagümrük art arda gelmeye başladı. Bunlardan birinde de Fofana karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsa bugün camiada farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Fenerbahçe kazandık diye sevinebilir ama inanın bu futbolla, bu organizasyonsuzlukla bırakın şampiyonluğu ligde ikinciliği bile zor görünüyor. Ali Şansalan; VAR yardımıyla bir penaltı verdi… Gri bir pozisyon ama bence karar doğru. Balkovec'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart da doğru ama kafama takılan Karagümrük'ün iptal edilen golü… Kafayı vuran Karagümrüklü oyuncunun önündeki Fenerbahçeli oyuncuyu nirengi noktası tuttular. Oysa ki kafayı vurup golü atan Karagümrüklü'nün iki arkasında bir Fenerbahçeli var ve kaleye en yakın da o Fenerbahçeli'nin omzu görünüyor.