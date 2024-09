Yunus Akgün'ün parladığı maç, 2019'da Boluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçıdır…. Dönemin teknik adamı Fatih Terim'di, maçın yorumculuğunu da ben yapmıştım. O gece 4-1 kazanılan maça Yunus damgasını vurmuş şahane futbolunu 3 golle hat-trick yaparak süslemişti. Terim de Yunus'un oynadığı oyundan keyif aldığı için 19 yaşındaki yıldızını sahada tutmuştu. Futbolda milli takımlara çok oyuncu veren Galatasaray zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadı. Çünkü Yunus Akgün alt milli takımların turnuva maçlarında görev aldığı için Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamıyordu.

Adana Demirspor'a kiralık olarak gitmesi, yıldızını parlattı. Okan Buruk ilk yılında kanatları Kerem ve Yunus'a emanet etti ama bu ikili baskıyı kaldıramadı. Yunus da Leicester'a kiralandı. Ancak gitmeden önceki sezonunda Avrupa ön elemelerinde göz kamaştırmış, İcardi'ye yaptığı asist hafızalara kazınmıştı. Galatasaray'ın başarısında sadece yabancı oyuncuların payı yok.









UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sını kaldırmış bir isim olarak Okan Buruk, Türk oyuncuların bir kulüp için ne kadar önemli olduğunu iyi bilir.

Son derbi maçında Fenerbahçe sahaya 9 yabancı ile çıkarken Galatasaray'da 4'ü yerli 7 yabancıyla oynadı. Çünkü yerli oyuncuların derbilerde aidiyet duyguları çok yüksek oluyor. Fenerbahçe'ye karşı Barış, Kaan, Abdülkerim iyi oynadılar ama müthiş yeteneklere ve hıza sahip Yunus Akgün, Bernardo Silva modundaydı. Fenerbahçe orta alanını darmadağın etti, savunmaya yardıma gelip kritik pozisyonları engelledi. Kazandığı toplarla Galatasaray'ı hızlı hücuma taşıdı. Mertens'in attığı harika gol öncesi harika göğüs pası veren Osimhen'e de ortayı mühendis gibi yaptı. Ayrıca ikinci yarı hızlı hücuma gitti, Osimhen'e 'al da at' dedi ama Nijeryalı yıldız istediği vuruşu yapamadı.

Yunus, süre almaya devam edecek, kendini daha iyi geliştirecek, Galatasaray'ı zirve yarışına taşıyacak ve inanıyorum ki bu kez Avrupa'ya her kulübün istediği bir oyuncu olarak gidecek. Çünkü bu başarının altında yerli ve milli teknik direktör Okan Buruk'un çok önemli dokunuşları var.



BERNANDO Silva, 2017'den bu yana Manchester City forması giyiyor. Benfica altyapısında yetişen 30 yaşındaki Portekizli on numara, Monaco'dan gittiği İngiliz ekibinde 6 lig şampiyonluğu olmak üzere 17 kupa kaldırdı. Premier Lig kariyerinde 238 maçta 39 gol-45 asiste imza attı.