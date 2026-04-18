% 40 ortopedik engelliye ÖTV istisnası

Bedelli askerlik ücretini 335 bin liradan 417 bin liraya yükselten yasa yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasa, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:

BEDELLİ ASKERLİK: Bedelli askerlik ücreti yaklaşık yüzde 25 artışla 417 bin liraya yükseldi. Bedelli askerlikten tahsil edilecek tutarın yüzde 80'i genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 20'si ise Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak.

ÖTV'SİZ ARAÇ: Ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olanlara ÖTV'siz araç alabilmenin yolu açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

DEPREM KONUTLARI: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten (peşin) ödenmesi halinde; bu bedele, en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

ŞANS OYUNLARI: Her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, vergi matrahından düşülemeyecek.

BES MUAFİYETLERİ: İşverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

İSTİSNA TUTULACAK



YEMEK MUAFİYETİ: İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmediği durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Böylece çalışanların net kazancında artış olacak. Bu tutar her yıl otomatik olarak güncellenecek. Çalışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.