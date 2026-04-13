1 haftada 1.4 trilyonluk yükseliş

Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle mart ayını yüzde 6.7 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte son 1 haftada kayıpların tamamını telafi ederek saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinden önceki seviyeyi de geçti. BIST-100 Endeksi geçen haftayı yüzde 8.79 yükselişle 14.073 seviyesinden tamamladı. Böylece endeks saldırı öncesi yani 27 Şubat'taki 13.717 puanın da üzerine çıkmayı başardı.

DÜNYADA İKİNCİ

Borsa İstanbul'da geçen hafta şirketlerin piyasa değeri 1.4 trilyon lira artarak 19.5 trilyon liraya çıktı. Endekste 30 Mart'ta görülen 12.433 puana göre yükseliş yüzde 13.2'ye ulaştı. Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 8.9 yükselen Kore Borsası'nın ardından dünyanın en iyi performans sergileyen ikinci piyasası oldu. Borsada 30 Mart'tan bu yana şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış 40 milyar dolara ulaştı.

2025'İ İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz yılın tamamını yüzde 14.5'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul'da bu yılki yükseliş şimdiden yüzde 24.97'ye ulaştı. Başka bir ifade ile Borsa İstanbul 3.5 ayda 2025'in tamamındaki yükselişin iki katı performans sergiledi. Bu yıl Kore Borsası yüzde 39.03, Norveç Borsası yüzde 25.11 prim yaptı. Borsa İstanbul bu yılki sıralamada üçüncü konumda.

SADECE SPOR DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 210 ile finansal kiralama oldu. Halka arz endeksi yüzde 77.11 ile ikinci, aracı kurum endeksi yüzde 72 ile üçüncü oldu. Bu yıl değer kaybeden tek endeks yüzde 10.5 ile spor oldu. 422 hissenin yükseldiği, 213 hissenin değer kaybettiği bu yıl 5 hissenin fiyatı ise değişmedi. Bu yıl en fazla yükselen hisseler yüzde 277.8 ile Destek finans ve yüzde 273.1 ile Katılım Evim olurken, Efor yüzde 77.9 değer kaybetti.

RİSK İŞTAHI CANLANDI

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte jeopolitik risklerin sahadan, masaya taşınması küresel piyasalarda toparlanma eğilimini güçlendirdi. Piyasaların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu risk iştahının yeniden canlanmasına katkı verdi. Ekonomi yönetiminin savaşın etkilerini engellemek üzere aldığı önlemlerin yanı sıra esnek ve proaktif yaklaşımın benimseneceğine yönelik mesajlar, Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu pekiştirdi. Güçlü rezerv yönetimi ve olası döviz risklerini sınırlayan hamleler TL varlıklara yönelik talebin zayıflamasının önüne geçti.

RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 236 baz puana gerileyerek savaşın başladığı 28 Şubat öncesi seviyelerine yaklaştı. Ülke risk primi savaşın yoğun yaşandığı mart ayında 327 puana kadar yükselmişti. Ateşkesin genele yayılan bir iyimserlikle fiyatlandığına dikkat çeken analistler, endeksin 14 bin puanın üzerine tutunabilmesi durumunda ilk hedefin 15 bin seviyesi olduğu görüşünde.

ASELSAN 40 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türk savunma sanayisinin gözbebeği ve Borsa İstanbul'un savaş öncesi seviyesine dönmesinin lokomotifliğini üstlenen Aselsan, Türkiye'de bir ilki daha başardı. Geçen hafta hisse senetleri yüzde 20.57 yükselerek 398.5 liraya çıkan Aselsan, Türkiye'de piyasa değeri 40 milyar doları aşan ilk şirket oldu. Hisse senetleri bu yıl yüzde 72 değer kazanan Aselsan'ın piyasa değeri 1 trilyon 817 milyar liraya (40.8 milyar dolar) ulaştı.



5 YILDA 53 KAT YÜKSELDİ

ASELSAN, 40 milyar doların üzerine çıkarak BIST 100 tarihinde bu eşiği aşan ilk Türk şirketi oldu. Şirket, mevcut konumuyla Avrupa'nın en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasında. Aselsan hisseleri son 1 yılda yüzde 224, son 5 yılda yüzde 5.266, ve son 10 yılda ise yüzde 17.364 değer kazandı.