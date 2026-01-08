Türkiye'nin en iyi haber sitesi
1 kilo altın kaç TL? En çok altın alanlar belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan gerilemenin ardından altın piyasasında dalgalanma sürüyor. Standart altının kilogram fiyatı, 6 milyon 295 bin liraya inerken, gün içinde en düşük ve en yüksek gördüğü rakamlar belli oldu.

AA Ekonomi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 295 bin liraya indi.

GÜN İÇİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 60 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 295 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 352 bin liradan tamamlamıştı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 14.27 MİLYAR DOLAR

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 27 milyon 753 bin 793,77 lira, işlem miktarı ise 2 bin 241,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 515 milyon 330 bin 558,22 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPANLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.352.000,00 4.580,00
En Düşük 6.060.000,00 4.385,00
En Yüksek 6.380.000,00 4.575,00
Kapanış 6.295.000,00 4.500,00
Ağırlıklı Ortalama 6.306.716,23 4.529,19
Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.027.753.793,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.241,75
Toplam İşlem Adedi 116
