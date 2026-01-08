1 kilo altın kaç TL? En çok altın alanlar belli oldu

TOPLAM İŞLEM HACMİ 14.27 MİLYAR DOLAR

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 27 milyon 753 bin 793,77 lira, işlem miktarı ise 2 bin 241,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 515 milyon 330 bin 558,22 lira olarak gerçekleşti.