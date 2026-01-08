1 kilo altın kaç TL? En çok altın alanlar belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 295 bin liraya indi.
GÜN İÇİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 60 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 295 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 352 bin liradan tamamlamıştı.
EN FAZLA İŞLEM YAPANLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.352.000,00
|4.580,00
|En Düşük
|6.060.000,00
|4.385,00
|En Yüksek
|6.380.000,00
|4.575,00
|Kapanış
|6.295.000,00
|4.500,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.306.716,23
|4.529,19
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|14.027.753.793,77
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.241,75
|Toplam İşlem Adedi
|116