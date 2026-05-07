1 milyar dolarlık pazar, 50 milyon oyuncu: Türkiye’de gaming büyüyor

"AMACIMIZ OYUNCULARIN RİTMİNE EN GÜÇLÜ DONANIMLARLA EŞLİK ETMEK"

Bugün oyuncular için bilgisayarların yalnızca bir cihaz olmadığını belirten Feray Karaman;

"Oyun deneyimi artık hız, performans ve kesintisizlik üzerine kurulu. Oyuncular bir yandan rekabet ederken bir yandan bağlantıda kalmak, içerik üretmek ve aynı anda birden fazla deneyimi yönetmek istiyor. Bu da donanım tarafında daha güçlü, daha dengeli ve sürdürülebilir bir performans ihtiyacını beraberinde getiriyor. Biz de ürün geliştirme yaklaşımımızı tam olarak bu kesintisiz güç beklentisi üzerine kuruyoruz. Bu doğrultuda Excalibur'da sunduğumuz RTX 50 serisi ekran kartları ve yapay zeka destekli DLSS 4.0 teknolojisiyle, oyuncuların en yüksek FPS ve akıcılık beklentisine doğrudan yanıt veriyoruz. Donanım gücünü, akıllı turbo soğutma sistemlerimizin sağladığı sessizlik ve serinlikle birleştiriyoruz. Böylece yüksek performansı her an kontrol altında tutarak, oyun keyfini kesintisiz bir verimliliğe dönüştürüyoruz. Amacımız, her seviyeden oyuncunun bu yüksek tempodaki ritmine en doğru ve en güçlü donanımlarla eşlik etmek" dedi.

Oyuncu beklentilerindeki bu dönüşüm, donanım tarafında da yeni bir standardı beraberinde getiriyor. Excalibur serisi, bu yeni standarda güçlü bir karşılık sunuyor.