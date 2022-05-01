Akaryakıt sektöründen ülke ekonomisine dev katkı: 1 milyar TL’lik yatırımla 2.500 kişiye istihdam

SEKTÖRDEN YOĞUN TALEP ALIYORUZ

Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, Class Petrol ve akaryakıt sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Class Petrol markasına sektörden büyük talep geldiğini ifade eden Mahsun Uslu "Bugüne kadar ülkemiz adına hız kesmeden yatırımlarımıza devam ettik. Ekonomide yaşanan çalkantılı durumda dahi istasyon ve istihdam sayımızı artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi enflasyonla mücadele kapsamında uygun fiyatlı akaryakıtı satışını sürdürdük. Yerli ve milli marka imajımızı koruyarak, şimdi de yatırımlarımıza hız veriyoruz. Markamıza gelen yoğun talep bizi gururlandırıyor. Böyle bir dönemde Class Petrol markasının büyüme başarısı göstermesi, hem sektörün hem de vatandaşların bize olan güvenini gösteriyor" dedi.

BODRUM'DA İSTASYON SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Class Petrol markasının büyükşehirlerde ve önemli lokasyonlarda hızla çoğaldığını söyleyen Mahsun Uslu "100 istasyona ulaşmak bizim adımıza büyük önem taşıyor. Yalnızca Anadolu'da değil, metropollerin kilit noktalarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bodrum'da 3'üncü istasyonumuzu açıyoruz. Yine İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde büyümemiz sürecek. Hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde olmak" dedi.