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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt sektöründen ülke ekonomisine dev katkı: 1 milyar TL’lik yatırımla 2.500 kişiye istihdam
Giriş Tarihi: 1.5.2022 23:18 Son Güncelleme: 1.5.2022 23:21

Akaryakıt sektöründen ülke ekonomisine dev katkı: 1 milyar TL’lik yatırımla 2.500 kişiye istihdam

Akaryakıt sektöründen ülke ekonomisine dev katkı: 1 milyar TL’lik yatırımla 2.500 kişiye istihdam

Naifoğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Class Petrol, yatırımlarına hız verdi. ‘Yerli ve milli’ marka olmanın gururuyla Türkiye çapında 100 istasyona ulaşarak 1.500 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 hedeflerini de güncelledi. Bugüne kadar 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Class Petrol, 2023 yılına kadar 250 istasyon ve 2.500 kişiye iş imkânı sağlayacağını duyurdu. Dev şirket, açılacak tüm istasyonlarla birlikte 1 milyar TL yatırım daha yapacağını açıkladı.

SEKTÖRDEN YOĞUN TALEP ALIYORUZ

Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, Class Petrol ve akaryakıt sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Class Petrol markasına sektörden büyük talep geldiğini ifade eden Mahsun Uslu "Bugüne kadar ülkemiz adına hız kesmeden yatırımlarımıza devam ettik. Ekonomide yaşanan çalkantılı durumda dahi istasyon ve istihdam sayımızı artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi enflasyonla mücadele kapsamında uygun fiyatlı akaryakıtı satışını sürdürdük. Yerli ve milli marka imajımızı koruyarak, şimdi de yatırımlarımıza hız veriyoruz. Markamıza gelen yoğun talep bizi gururlandırıyor. Böyle bir dönemde Class Petrol markasının büyüme başarısı göstermesi, hem sektörün hem de vatandaşların bize olan güvenini gösteriyor" dedi.

BODRUM'DA İSTASYON SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Class Petrol markasının büyükşehirlerde ve önemli lokasyonlarda hızla çoğaldığını söyleyen Mahsun Uslu "100 istasyona ulaşmak bizim adımıza büyük önem taşıyor. Yalnızca Anadolu'da değil, metropollerin kilit noktalarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bodrum'da 3'üncü istasyonumuzu açıyoruz. Yine İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde büyümemiz sürecek. Hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde olmak" dedi.

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Akaryakıt sektöründen ülke ekonomisine dev katkı: 1 milyar TL’lik yatırımla 2.500 kişiye istihdam
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