Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları

Sterlin ne kadar sorusu, uluslararası piyasaları ve dövizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 1 İngiliz sterlini ne kadar oldu sorusu, TL-döviz değişimi yapmaya hazırlanan, yurt dışına çıkış planı bulunan vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, bugün 1 Sterlin ne kadar, Sterlin kaç TL oldu? İşte 28 Haziran 2022 sterlin fiyatı ile güncel alış satış rakamları…