Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları

Sterlin ne kadar sorusu, uluslararası piyasaları ve dövizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 1 İngiliz sterlini ne kadar oldu sorusu, TL-döviz değişimi yapmaya hazırlanan, yurt dışına çıkış planı bulunan vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, bugün 1 Sterlin ne kadar, Sterlin kaç TL oldu? İşte 28 Haziran 2022 sterlin fiyatı ile güncel alış satış rakamları…
STERLİN KAÇ TL OLDU?
İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;
BDDK KARARI STERLİN'İ ETKİLEDİ!
BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Bu kararın akabinde İngiliz sterlini de harekete geçti. Sterlin kurundaki anlık ve canlı hareketlilik için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
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