Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:46 Son Güncelleme: 28.6.2022 10:46

Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları

Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları

Sterlin fiyatı döviz kurundaki hareketliliğin ardından milyonların araştırma konusu halini aldı. BDDK’nın kredi kullanımına ilişkin aldığı karar ve global piyasalardaki son gelişmeler akabinde dolar, euro ve sterlin kuru harekete geçti. Bunun üzerine güncel durumu merak eden vatandaşlar 1 Sterlin kaç TL, bugün 1 Sterlin ne kadar oldu gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. İşte 28 Haziran 2022 canlı döviz kuru ve sterlin fiyatı ile anlık alış satış rakamları…

Sterlin ne kadar sorusu, uluslararası piyasaları ve dövizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 1 İngiliz sterlini ne kadar oldu sorusu, TL-döviz değişimi yapmaya hazırlanan, yurt dışına çıkış planı bulunan vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, bugün 1 Sterlin ne kadar, Sterlin kaç TL oldu? İşte 28 Haziran 2022 sterlin fiyatı ile güncel alış satış rakamları…

STERLİN KAÇ TL OLDU?

İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

ALIŞ: 20,3286

SATIŞ: 20,4306

BDDK KARARI STERLİN'İ ETKİLEDİ!

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Bu kararın akabinde İngiliz sterlini de harekete geçti. Sterlin kurundaki anlık ve canlı hareketlilik için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

CANLI STERLİN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şuan 1 Sterlin kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 Sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru alış satış rakamları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA