Giriş Tarihi: 6.03.2026 10:27

10. Antarktika bilim seferi tamamlandı! Bakan Kacır: Hedefimiz kalıcı Türk üssü kurmak

10’uncu ulusal Antarktika bilim seferini tamamlayan Türk bilim insanları 37 gün sonra yurda döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hefimiz; Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 10'uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, 37 gün sonra yurda döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakan Kacır, Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde 15 araştırma projesini hayata geçirdiğini belirtti.

Ayrıca Kacır yeni hedeflere ilişkin ise, "Hedefimiz; Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde "Danışman Ülke" statüsü elde etmek" ifadelerini kullandı.

