10. Antarktika bilim seferi tamamlandı! Bakan Kacır: Hedefimiz kalıcı Türk üssü kurmak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 10'uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, 37 gün sonra yurda döndü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakan Kacır, Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde 15 araştırma projesini hayata geçirdiğini belirtti.
Ayrıca Kacır yeni hedeflere ilişkin ise, "Hedefimiz; Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Araştırma Üssü kurmak ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde "Danışman Ülke" statüsü elde etmek" ifadelerini kullandı.
10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz başarıyla tamamlandı! ❄️🚢🔬🔭— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 5, 2026
Bilim insanlarımız, Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla sürede 15 araştırma projesini hayata geçirdi.
