10 milyon kişi yollara düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını müjdelemesi turizmcilere çifte bayram yaşattı. Hıristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramı ile aynı dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı otelleri dolduracak. Tatilin dokuz güne çıkmasıyla birlikte bayramı daha kolay planlayan vatandaşlar, yaz sezonunun da açılışını yapacak. 2.5 milyonu tatil olmak üzere eş, dost, memleket ziyareti ile birlikte 10 milyon kişinin yollara düşeceği bayram döneminde 180 milyarlık bayram ekonomisi oluşacak.

KUZEY KIBRIS GÖZDE

Tur operatörlerinin verdiği bilgilere göre Akdeniz, Ege ve Kuzey Kıbrıs bayram için daha çok öne çıkarken doğa ve termal tatili için de Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlara olan talep dikkat çekiyor. Yurtdışı turlarda ise daha çok vizesiz Balkanlar ve Uzakdoğu turları yükselişini sürdürüyor. Yurtiçinde daha çok üç gece dört günlük paketler, yurtdışında ise ortalama 5 gecelik paketler talep ediliyor.

180 MİLYARLIK HACİM

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde 10 milyon kişinin seyahat edeceğini söyledi. Bağlıkaya, "Bu seyahatlerin yaklaşık 2.5 milyonluk kısmının doğrudan yurt içi ve yurt dışındaki turizm hareketlerine katılım şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu dönemde gerçekleşecek seyahatlerin yaklaşık 180 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşturacağını değerlendiriyoruz" dedi. Bayramın sezon öncesi olması nedeniyle yaz aylarına göre uygun fiyatlarla tatil yapma fırsatı sunduğunu belirten Bağlıkaya, "Yurt içinde fiyatlar geçen yıl bayram dönemine göre yüzde 25 arttı. Yurt dışında fiyatlar ise genelde döviz bazında aynı kaldı" diye konuştu.

ANTALYA YÜZDE 100

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da tatilin erken açıklanmasının büyük avantaj sağladığını söyledi. Kurban Bayramı ile Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk geldiğini anlatan Kavaloğlu, "Hem Avrupa'dan gelecek Türk vatandaşlarımız hem de iç pazarın etkisiyle Antalya otellerinin yüzde 100 dolacağını öngörüyoruz" dedi. Bu dönemde insanların tatilini ikiye bölüp kullanacaklarını anlatan Kavaloğlu, ortalama 3 gece 4 gün konaklamanın tercih edildiğini ekledi. Kavaloğlu, "Antalya'da her bütçeye uygun otel var. Gecelik oda fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.



5 GECE HER ŞEY DAHİL 30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak, bayramda Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ın tercih edildiğini söyledi. Bayram tatilinin uzamasıyla konaklama sürelerinin de uzadığını anlatan Baysak, "Yurt içinde 5 gece, 2 kişi her şey dahil konaklama fiyatı 30 bin TL'den başlıyor" diye konuştu.



TERMALLERE DE YÜKSEK TALEP VAR

ZAFER Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Kurban Bayramı'nın baharın son dönemine geldiğini belirterek, termallerin de yüksek talep gördüğünü söyledi. Gümüşhan, "Afyon'daki otellerimiz bayram dönemi için yüzde 80'in üzerinde rezervasyon aldı. Son dakikalarla dolar" dedi.



ULAŞTIRMADAN 35 MİLYAR TL GELECEK

TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram tatilinin erken açıklanmasının otobüs biletlerini tükettiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'nın ek sefer iznini verdiğini anlatan Yıldırım, 15 Mayıs-1 Haziran arası günde 8 bin otobüs seferi olacağını, bu dönemde gidiş-geliş toplam 10 milyon otobüs seyahati yapacağını kaydetti. Uçakla 6-6.5 milyon seyahatin gerçekleşeceğini anlatan Yıldırım, trenlerle de 2.5 milyonluk bir seyahat öngördüklerini kaydetti. Yıldırım, "Otobüs sektöründe 12-13 milyar TL, havayolunda 20 milyar TL, demiryolunda ise 3 milyar TL olmak üzere toplam ulaştırma sektöründe toplam 35 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşacak" diye konuştu.