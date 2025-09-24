10 milyon yolcu milyar euro ciro

Havacılık ve turizm sektöründe 20 yılı geride bırakan Corendon Airlines, 2026 yaz sezonuna güçlü hedeflerle giriyor. Şirket, tüm pazarlar genelinde yüzde 20'lik kapasite artışı öngörüyor, yolcu sayısını 10 milyona, cirosunu ise 1.2 milyar euroya çıkarmayı planlıyor. Amsterdam'da düzenlenen geleneksel sektör buluşması "Get Together 2025"te konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, "20 yılın bize verdiği tecrübe ve güçlü iş ortaklıklarımızla 2026'yı daha iddialı bir yıl haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Karaer, kış aylarında Umre ve Hac operasyonlarıyla 94 bin yolcuyu taşıyacaklarını da açıkladı.

AVRUPA'DA AGRESİF BÜYÜME

Corendon Airlines, özellikle Almanya ve Avusturya pazarına odaklanıyor. Almanya çıkışlı uçuşlarda yaklaşık yüzde 20, Avusturya çıkışlı uçuşlarda ise yüzde 30 kapasite artışı öngörülüyor. İsviçre'de mevcut durum korunurken, İngiltere'de büyüme ve Polonya'da kapasitenin neredeyse ikiye katlanması planlanıyor. Yeni kapasite artışıyla destinasyonlara da güçlü yansımalar olacak. İspanya uçuşlarında yüzde 90, Mısır uçuşlarında yüzde 150'nin üzerinde koltuk artışı yapılacak. Yunanistan pazarında yüzde 12 büyüme bekleniyor, Girit hattı ise en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. 2026 yazında Corendon Airlines'ın en güçlü olduğu Almanya pazarında önemli bir adım atılıyor. Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn ve Nürnberg üslerinde toplam 10 uçak konuşlandırılacak. Bu hamleyle Almanya'da 2025'e göre iki kat fazla uçakla hizmet verilecek.

ALMANYA'DA YENİ ÜS VE OFİS

Büyüme stratejisini desteklemek için Frankfurt Havalimanı'nda yeni bir ofis de açıldı. House of Logistics and Mobility (HOLM) bünyesindeki bu merkez, satış ve pazarlama ekibinin genişlemesiyle birlikte şirketin Almanya pazarında daha etkin rol üstlenmesini sağlayacak. Corendon Airlines Satış&Pazarlama Direktörü Christian Hein, "2026 yazında tüm pazarlar genelinde yaklaşık yüzde 20 büyüme bekliyoruz. İkinci çeyrekte bu artış yüzde 45'e kadar çıkabilir. Özellikle Almanya'daki dört üssümüzü yeni uçaklarla güçlendirmek stratejik adımımız olacak" dedi. Büyümenin merkezinde Antalya, Heraklion- Girit ve Hurghada bulunuyor. Nürnberg, Düsseldorf ve Köln/Bonn çıkışlı Hurghada uçuşları haftada 3'ten 5'e çıkarılacak. Ayrıca 2025'te kısa süreli programda yer alan birçok hat, 2026 yazında tüm sezon boyunca devam edecek. Münster/Osnabrück-Heraklion hattı da yeni eklenen destinasyonlar arasında. Kış sezonunda ise şirket, Şarm El Şeyh'i uçuş ağına dahil ediyor. Kasım 2025'ten itibaren Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den düzenlenecek seferlerle tatil severlere yeni seçenek sunulacak.

20 YILLIK YOLCULUK

2004 yılında Hollanda'da bir tur operatörü olarak kurulan Corendon, zamanla havayolu, otelcilik ve incoming hizmetlerini bünyesine katarak bir turizm grubuna dönüştü. Bugün şirket 35 uçaklık filosu ile Antalya, Amsterdam ve Karayipler'deki otelleriyle de turizmin farklı kollarında faaliyet gösteriyor. Corendon Airlines, Türk havacılığında da öncü rol oynadı. 2005'te Eindhoven'dan Sabiha Gökçen'e, 2012'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk yolcu uçağını indiren Türk şirketi oldu. 2020'de ise Köln'den Zonguldak Çaycuma'ya yaptığı seferle bu havalimanına ilk kez Boeing 737-800 indirdi. Corendon Airlines, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer aldı. Aynı zamanda en büyük 500 özel şirket arasında bulunuyor. Karaer, "Türkiye'de hizmet ihracatında ilk 10'da yer alıyoruz. 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldık. Hedefimiz ilk 5'e girmek" diye konuştu. Avrupa'da "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası" alan ilk hava yolu olan Corendon Airlines, sosyal sorumluluk ve sporda da güçlü bir aktör. Anadolu Efes, Alanyaspor, Hull City gibi takımların yanı sıra bisiklet ve yelken organizasyonlarına da sponsor olarak markasını geniş kitlelerle buluşturuyor.

ÜLKEMİZE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, büyüme stratejisini özetlerken şu ifadeleri kullandı: "2026'da 10 milyon yolcu ve 1.2 milyar euro ciroyu hedefliyoruz. Kış aylarında Hindistan'a kiraladığımız uçaklarla nakit akışı sağlıyoruz, bunun yanında Umre ve Hac operasyonlarımızı başlatıyoruz. Umre için Türkiye'den 80 bin, Avrupa'dan 4 bin, Hac için ise Türkiye'den 10 bin yolcu planlaması yaptık. Biz, ülkemize daha fazla katkı sağlamayı hedefleyen bir şirketiz. Antalya'ya en çok yolcu getiren üçüncü havayolu konumundayız. Bu motivasyonla hem turizme hem ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz."