10 soru 10 cevap: Dev dönüşüm desteğinin yol haritası

1- Vatandaşlar nasıl başvurabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor. 1. Aşama-Müteahhit Başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve başkanlık onayına gönderir. 2. Aşama-Vatandaş Başvurusu: Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlıyor. Sonra gerekli evraklarla protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuru gerekir.

2- Kredi koşulları neler?

Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı. Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı yüzde 70'i aşmamalı.

3- Avantajlı gruplar var mı?

Kredi sağlanırken 4 avantajlı kategori yer alacak. 1. kategoride T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkıbireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak. 2. kategoride orta ve düşük gelirliler, 3. kategoride şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar yer alacak. Bu kategorilerin her biri için yıllık 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak. 4. Kategoride ise yeni yapısını A sınıfı Enerji Kimlik Belgesiile inşa edeceklere yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edeceklere yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi yapılacak. 4 kategoriyi birden karşılayanlar yıllık 1.25 oranına kadar indirim alabilecek.

4- Hangi tarihten itibaren riskli yapı ilan edilmiş yapılar sürece dahil edilecek?

Krediden tüm gerçek kişi riskli yapı malikleri yararlanabilir. Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecektir. Ancak bu kapsamdaki projelerde temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekmektedir.

5- Anlaşamayan malik var ise süreç nasıl yönetilecek?

Dönüşüm uygulamaları, 6306 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. Yeni uygulamaya, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar verilir. Çoğunluk kararına katılmayanların arsa payları Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

FARKLI DESTEKLERİ SEÇEBİLİRLER

6- Başvuru için kat irtifakının kurulması şart mıdır?

Projeye başvuru yapılabilmesi için kat irtifakının kurulmuş olması zorunlu değildir. Hak sahipleri arsa payları oranında krediden faydalanabilir.

7- Başvuranlar riskli yapıda bulunan hakları üzerinden mi krediden faydalandırılacak?

Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir.

8- Yarısı Bizden kampanyası ile yeni kredi desteği eş zamanlı kullanılabilir mi?

Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkündür.

9- 3 milyonluk kredi destek paketini kullananlar taşınma ve kira desteği alacak mı?

Kat malikleri kira desteğinden faydalanabilir.

10- Riskli yapı kararı olan tüm malikler 3 milyon kredi çekebilir mi? Her kesim için geçerli rakam mı, yoksa değişken mi?

Riskli yapı tespiti bulunan tüm gerçek kişi malikler, herhangi bir önceliklendirme yapılmaksızın kredi imkânından yararlanabilir. Her bir malik için yalnızca tek bir bağımsız bölüm esas alınır ve bu kapsamda sağlanabilecek kredi üst limiti 3 milyon TL'dir. Kredi üst limiti mevcut fon büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ayrıca kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmayacak şekilde ayarlanır.