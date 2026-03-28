10 soruda 5G’li hayat

Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamayı temsil eden 5G teknolojisine geçiş için geri sayım başladı. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde kademeli olarak kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. İlk etapta kademeli olarak başlayacak hizmetin iki yıl içinde ülkenin her bir noktasında sunulması hedefleniyor. Yeni nesil mobil iletişim, yüksek hız ve düşük gecikmeyle birçok alanda dönüşüm sağlayacak. Sistemin, sanayiden sağlığa birçok alanda önemli yenilikler getirmesi bekleniyor. 5G'ye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

1. 5G NEDİR?

5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Bu teknoloji, 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme ve daha fazla cihaz bağlantısı imkânı sunuyor.

2. TÜRKİYE'DE 5G SÜRECİ NASIL OLACAK?

Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.

3. KİMLER KULLANABİLECEK?

5G'nin, başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınması planlanıyor. İki yıl içinde ülkenin her noktasına bu hizmetin yayılması hedefleniyor.

4. 5G'NİN 4.5G'DEN FARKI NE?

Mevcut hızlar en az 10 kat artacak. Aynı anda çok sayıda cihaz sorunsuz bağlanabilecek.

5. NERELERDE KULLANILACAK?

5G teknolojisi, hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlayacak. Bu teknoloji, sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılacak. Akıllı şehir uygulamaları mümkün hale gelecek. 5G, 4,5G'ye kıyasla kat kat yüksek hızlar sunacak.

6. 5G'Yİ KULLANABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİ?

5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de 95 milyon civarında cep telefonu bulunuyor. Bunların yaklaşık 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor.

7. HANGİ OPERATÖRLER 5G HİZMETİ VERECEK?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G hizmeti sunacak.

8. ALTYAPISI NASIL HAZIRLANDI?

5G için ihale süreci geçen yıl tamamlandı. Fiber altyapı ve baz istasyonu yatırımlarıyla hazırlıklar yürütüldü.

9. YERLİLİK ORANI NASIL OLACAK?

İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde şart bulunuyor. Yerli ve milli katkının peyderpey artırılması hedefleniyor.

10. ÜLKEYE NE KAZANDIRACAK?

Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırarak üretim, hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücünü artırması bekleniyor.

AKILLI YOLDA İLK TEST

KOOPERATİF Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında, Türkiye'de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Yapay zeka destekli görüntü işleme ile olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere iletilecek" dedi.