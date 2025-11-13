10 yılın en yüksek yabancı yatırım girişi

Ekonomide devam eden dengelenme süreci ile birlikte cari işlemler hesabında art arda 3 ay fazla verilirken, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde de 10 yılın rekoru kırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, cari işlemler dengesi eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi. Cari denge ağustosta 5 milyar 418 milyon dolar, temmuzda ise 1 milyar 738 milyon dolar fazla vermişti. Böylece son 3 ayda 8 milyar 268 milyon dolar fazla verilmiş oldu. Yıllık cari açık 20.1 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi.Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacmi bu yılın 9 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 45.5 artarak 11.4 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül ayı itibarıyla son 1 yıldaki giriş ise 15.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 9 ayında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda birinci sırada yer alırken, Kazakistan ikinci ve Lüksemburg üçüncü sırada konumlandı. Bu dönemde yüzde 34'lük payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu. İmalat sektörü yüzde 30'luk payla ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 14'lük payla üçüncü sırada yer aldı.Ekonomideki istikrarlı politikalar ve ülkenin stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu performans, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen, hem mal hem de hizmetler ihracatı güçlü artışını sürdürdü. Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korudu. İhracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, doğrudan yatırımlardaki artışın yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik ilgi ve motivasyon yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.