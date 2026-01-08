100 TL’lik ürüne 3 bin TL maliyet çıkacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sınırları aşan devrim niteliğinde bir karara imza attı. Vatandaşların yurtdışında yerleşik Amazon, eBay, Temu, Ali Express gibi platformlardan verdiği değeri 30 euronun altındaki siparişlere uygulanan vergi muafiyeti kaldırıldı. Alınan kararla 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren 100 TL'lik bir ürün siparişinde dahi gümrük müşavirlik bedeli, gümrük vergisi ve kargo ücreti ödenecek ve ürünün maliyeti 3 bin TL'yi bulacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin, özellikle Çin'den verilen siparişlerde ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğu belirtildi.

AB'YE MİSİLLEME YAPILDI

Yüksek oranda toksik, kanserojen maddeler tespit edilen ürünlere ilişkin AB, 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldırma kararı aldı. Ancak Çin için alınan bu karardan Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye muaf tutulmadı. Edinilen bilgiye göre Türkiye, 30 euroluk limiti kaldırarak Avrupa'nın bu kararına misilleme yapmış oldu. Geçtiğimiz aylarda, Ticaret Bakanlığı da sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen toplam 182 ürünü incelemiş, uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda özellikle halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" kapsamı dışına çıkarılmıştı. Bakanlık şimdi aldığı kararla 1 Şubat'tan itibaren fiyatı 30 euro altında kalan ürünlere uygulanan gümrüksüz geçişi kaldırdı. Vatandaşlar bu platformların sitelerine girerek 30 euro altında giyim, aksesuar, elektronik gibi herhangi bir ürün sipariş verdiklerinde bunlar Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile denetimsiz ve vergisiz şekilde yurda sokulabiliyordu.