11. Dünya Helal Zirvesi için geri sayım başladı

tüm paydaşlarını bir araya getiren ve sahip olduğu potansiyelle beraber yeni ticaret anlaşmalarının önünü açan 11. Dünya Helal Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-29 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda kapılarını açacak etkinlik, ticarete yeni bir boyut kazandıracak. 500'ün üzerinde katılımcıyla 50'den fazla katılımcı ülke, 50 binden fazla ziyaretçi ve 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi yer alacak.

60 ÜLKEDEN BAKAN

Öte yandan dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve pazarın büyümesi üzerine önemli yol haritaları açıklayacak. 11. Dünya Helal Zirvesi'nin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Bakanlar Oturumu'yla küresel ölçekte ticaretin yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın 60 farklı ülke bakanını resmi olarak davet ettiği zirveyle ülkeler arasında yeni ticaret anlaşmalarının yapılması hedefleniyor. Zirve kapsamında düzenlenecek olan Helal Expo- Uluslararası Helal Ticaret Fuarı, helal pazarındaki ticareti büyütecek potansiyeliyle öne çıkıyor. İİT paydaşlığında düzenlenecek olan organizasyon Private Label Kozmetik, Natural, Organik ve Vegan Ürünler, H-Food Gıda alanı, Gıda Teknolojileri&Ambalaj Özel alanı, SEFPEX Su Ürünleri ve Teknolojileri alanıyla helal pazarındaki potansiyeli ortaya koyacak.