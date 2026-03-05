1.1 milyon istihdam için 100 milyar TL ucuz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin korunması için gerekli tüm adımların atıldığını ve yeni teşvik sistemlerinin devreye alındığını bildirdi. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Kacır, " Bu belgeler kapsamında toplam 957.5 milyar lira tutarında sabit yatırım gerçekleştirilmesi ve 205 bin 511 vatandaşımıza istihdam sağlanması öngörülmüştür" dedi. Kacır, aynı dönemde giyim eşyalarının imalatına yönelik olarak 5 bin 5 teşvik belgesi düzenlenirken bu belgeler ile toplam 110.7 milyar TL'lik sabit yatırım ve 628 bin 414 kişilik istihdamın öngörüldüğünü ifade etti.

48 AY VADELİ KREDİ

2025 yılında, tekstil ve hazır giyim sektörünün de dâhil olduğu imalat sanayinin emek yoğun sektörlerinde, iş gücünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla İstihdamı Koruma Destek Programı'nın uygulandığını belirten Kacır, "Bu kapsamda, 7.7 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. KOBİ'ler için 6 ay anapara ödemesiz, 48 aya kadar vadeli ve 12.5 milyon TL'ye kadar kullandırılacak kredilerde yüzde 80 oranında kefalet sağlanmaktadır" ifadesini kullandı. Başvuruları 2 Mart'ta başlayan 'İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı' kapsamında 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunmasının hedeflendiğinin altını çizen Kacır, "Programın diğer destek türü olan 'Finansman Desteği' kapsamında ise imalat sanayi firmalarının kullanımı için uygun koşullu 100 milyar liralık kredi imkânı sunulmaktadır" açıklamasında bulundu.

AB'DEN DESTEK

Kacır AB projeleri ile ilgili olarak, "Ülkemiz ve AB eş finansmanıyla Bakanlığımızca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde verimlilik ve katma değer artışını sağlayacak dönüşümü amaçlayan, toplam 34 milyon euro bütçeli beş büyük proje yürütülmektedir" bilgisin verdi.