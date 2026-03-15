110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattı Ankara–Eskişehir'de 17 yılı geride kaldı. YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin ilk etabı olan Ankara–Eskişehir hattı, 13 Mart 2009'da işletmeye alındı. Bu projeden sonra diğer yüksek hızlı tren (YHT) hatları da devreye alınırken bugün itibarıyla yüksek hızlı tren hat uzunluğu 2 bin 251 kilometreye ulaştı.
GÜNDE 34 BİN KİŞİ
YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcu seyahat etti. Ankara–Eskişehir hattıyla başlayan süreç 2011'de Ankara–Konya, 2014'te Konya–İstanbul ve Ankara–İstanbul, 2022'de Karaman–İstanbul, Karaman–Ankara ve Eskişehir–İstanbul, 2023'te Ankara–Sivas ve 2024'te Sivas–İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam etti. Günlük ortalama 34 bin yolcu yüksek hızlı trenleri kullanırken, Ankara–İstanbul hattında 16 bin 723, Konya–İstanbul hattında 4 bin 517, Ankara–Konya hattında 3 bin 665, Ankara–Sivas hattında bin 852, İstanbul–Sivas hattında bin 590, Ankara–Karaman bin 539, İstanbul–Karaman bin 413, Ankara– Eskişehir hattında bin 189 ve Eskişehir–İstanbul hattında 857 yolcu günlük seyahat ediyor. Ankara– Eskişehir hattında 13 Mart 2009'dan bu yana yaklaşık 21.4 milyon kişi yolculuk yaptı. YHT'ler 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise kombine taşımacılıkla hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler doğrudan Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a sefer yaparken otobüs ya da tren bağlantılı kombine taşımacılıkla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat'a önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor. 2028 yılında demiryolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.