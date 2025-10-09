12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanan 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı. Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için TOKİ tarafından düzenlenen kampanyanın başvuruları devam ediyor. Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı. Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ'ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihte başlayan konut ve iş yerleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise indirimden yararlanamıyor.