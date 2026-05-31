Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 12 milyar dolarlık fon masada: ABD-İran savaşında yeni iddia
Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:31

12 milyar dolarlık fon masada: ABD-İran savaşında yeni iddia

İran basını, Tahran ile Washington arasındaki muhtemel bir mutabakat çerçevesinde, ABD yönetiminin İran'a bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

AA
12 milyar dolarlık fon masada: ABD-İran savaşında yeni iddia
  • ABONE OL

İran devlet televizyonu, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan belgenin" içeriğini yayımladı.

Söz konusu gayriresmi metne göre, anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.Haberde ayrıca, mutabakat metninin henüz İran tarafından inceleme aşamasında olması nedeniyle gayriresmi nitelik taşıdığı aktarıldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #PAKİSTAN #WASHİNGTON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
12 milyar dolarlık fon masada: ABD-İran savaşında yeni iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA