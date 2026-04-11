1.2 milyon vatandaş faydalandı! 75 ilde 200 projeye 1 milyar Euro finansman

Avrupa Birliği ile iş birliği kapsamında yürütülen projelere ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Mardin'de düzenlenen "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği"nde konuşan Işıkhan, yaklaşık 1 milyar euroluk fonun etkin şekilde kullanıldığını, 75 ilde 1200'ün üzerinde projenin hayata geçirildiğini ve 1 milyon 200 bini aşkın vatandaşa ulaşıldığını açıkladı.

"BAŞARI RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL"

Kadim şehir Mardin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Işıkhan, Avrupa Birliği'nin "Çeşitlilik İçinde Birlik" anlayışının Mardin'de yüzyıllardır yaşadığını vurguladı.

Işıkhan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadının ilk kez kendi gelirini elde etmesi, bir gencin iş hayatına adım atması ya da bir çocuğun eğitimine devam edebilmesi bizim için gerçek başarıdır. Başarı; hayatlara dokunan, kalıcı etkiler oluşturan değişimdir."

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA UYUMLU"

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve değişen demografik yapının daha kapsayıcı politikaları zorunlu kıldığını belirten Işıkhan, bu sürecin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" ile örtüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik gelişmeler karşısında barış ve insani değerler temelinde bir dış politika izlediğini vurgulayan Işıkhan, Avrupa Birliği ile yürütülen projelerin istihdam ve eğitim alanlarında kurumsal yapıyı güçlendirdiğini ifade etti.

AB FONLARIYLA GENİŞ ETKİ ALANI

Projelerin yalnızca finansal büyüklükle sınırlı olmadığını belirten Işıkhan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen çalışmaların stratejik dönüşüm sağladığını dile getirdi.

Işıkhan şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 1 milyar euroluk finansman ile ülkemizin 75 ilinde 1200'ün üzerinde proje uygulandı. Bu projeler aracılığıyla 1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımıza ulaşıldı. Elde edilen sonuçlar, kaynakların katlanarak toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğünü gösteriyor."

"MÜKEMMELİYET MERKEZİ" VURGUSU

Elde edilen kazanımları daha ileriye taşımak istediklerini belirten Işıkhan, "Mükemmeliyet Merkezi" yaklaşımıyla daha güçlü kurumsal yapı ve sürdürülebilir sonuçlar hedeflediklerini söyledi.

Son 25 yılda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere sürecine de değinen Işıkhan, Türkiye'nin sadece dönüşüm yaşayan değil, aynı zamanda örnek model sunan bir ülke olduğunu ifade etti.

Programa, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve çok sayıda Avrupa ülkesinin büyükelçileri de katıldı.