1.2 milyon yatak mevzuata uygun değil

Kartalkaya yangını sonrası İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Buna göre konaklama tesislerine itfaiye raporunu almak için 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu süre zarfında eksikler tamamlanamazsa ruhsatlar iptal edilecek. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, bu yıl 5'inci kez düzenleyecekleri Turizm Yatırım Forumu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Narin, otellerin yangın yönetmeliğine uygunluğuyla ilgili son durumunu paylaştı. Narin, "Türkiye'de 25 bin tesis ve toplam 2 milyon yatak bulunuyor. Ülkemizde ilk yangın yönetmeliği 2002'de sonrası ise 2007 yılında çıkarılıyor. 800 bin yatak kapasitesi yangın yönetmeliğine göre yapıldığı için bir sıkıntı bulunmuyor. 2007 yönetmeliği öncesi Türkiye'de yapılan 1 milyon 200 bin yatak var. Bugün mevzuata adapte olmamış yataklar var" dedi. Hükümetin işi çok sıkı tuttuğunu aktaran Narin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 bin denetim elemanı alacak. Onlar sahaya inip tüm tesisleri denetleyecek" dedi. TÜRSAB'ın açtığı dava hakkında da değerlendirmeler bulunan Narin, "TÜRSAB'ın attığı adım doğru. Bu topraklarda iş yapan herkes bunun karşılığını vermeli" dedi.