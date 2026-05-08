12 yılın rekoru

Türk Telekom, sağlam gelir ve operasyonel verimlilikle desteklenen faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) performansını güçlü kârlılıkla tamamlarken, 5G yatırımları ve mobil segmentteki tarihi çeyrek performansıyla 2026'ya hızlı başladı. Şirketin konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8.7 artışla 64.9 milyar liraya ulaştı. FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 17.1 artarak 27.4 milyar liraya yükselen markanın FAVÖK marjı ise yıllık bazda 300 baz puan artışla yüzde 42.3 oldu.

17 MİLYAR TL YATIRIM

Türk Telekom'un net kârı yıllık bazda yüzde 55.6 artışla 10.5 milyar liraya ulaşırken, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 70.3 artışla 17 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Türk Telekom, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 550 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 34.4 milyon haneye yükseltti. Şirketin fiber abonelerinin sabit genişbant aboneleri içindeki payı ise yüzde 93.6'ya ulaştı.

ABONE KAZANIMINDA REKOR

Türk Telekom'un yeni yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 57.2 milyona ulaştı. Türk Telekom, yılın birinci çeyreğinde mobil iş kolunda 712 bin net abone kazanımıyla son 12 yılın en iyi birinci çeyrek performansına imza attı. Son 12 aylık dönemde faturalı net mobil abone kazanımında 4.8 milyon aboneyle yeni bir rekor elde eden Türk Telekom'un mobil abone sayısı 32.2 milyona yükseldi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, bu yıla güçlü bir giriş yaptıklarını belirtti. Şahin, yılın birinci çeyreğinde büyümeyi sürdürüp kârlılığı güçlendirerek sağlam operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettiklerini, aynı dönemde sabit imtiyazın uzun vadeli yenilenmesi ve 5G'ye geçiş süreçlerini başarıyla tamamlayarak şirketin Türkiye'deki lider konumunu pekiştirdiklerini vurguladı. Şahin, "Yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan kârlılık sağladık" dedi. Mobildeki oyun kurucu konumlarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Şahin, "Mobil net abone kazanımında 2014'ten bu yana en yüksek birinci çeyreklik performansımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.



81 İLİN HER KÖŞESİNDE HERKES İÇİN 5G

"Herkes için 5G" vizyonuyla girdikleri 5G dönemine, frekans ihalesinde abone başına en yüksek 5G spektrum kapasitesini elde ederek güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Ebubekir Şahin, "81 ilin tamamında herkes için kapsama sağladık. Ülkemizin dijital omurgasını oluşturan ve 550 bin kilometreyi aşan fiber altyapımız, 5G deneyiminin Türkiye'nin her köşesine taşınmasında hayati bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.