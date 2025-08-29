13 yıl Sonra Suriye’ye kesintisiz taşımacılık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 13 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı. Mersin'den 4 tır Halep'e, İdlib'ten ise 3 tır Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan önceki gün geçiş yaptı. Güzergahın yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Uraloğlu, Suriye'de 2011'de başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini akabinde tamamen durduğunu anımsatarak "Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık" dedi.

YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Uraloğlu, "Bir yılda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak" diye konuştu.