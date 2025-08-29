Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 13 yıl Sonra Suriye’ye kesintisiz taşımacılık
Giriş Tarihi: 30.8.2025

13 yıl Sonra Suriye’ye kesintisiz taşımacılık

Suriye ile aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığı 13 ylı sonra başladı. Ürdün ve Suudi Arabistan’a ulaşım hızlanacak

ANKARA
13 yıl Sonra Suriye’ye kesintisiz taşımacılık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 13 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı. Mersin'den 4 tır Halep'e, İdlib'ten ise 3 tır Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan önceki gün geçiş yaptı. Güzergahın yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Uraloğlu, Suriye'de 2011'de başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini akabinde tamamen durduğunu anımsatarak "Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık" dedi.

YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI
Bakan Uraloğlu, "Bir yılda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
13 yıl Sonra Suriye’ye kesintisiz taşımacılık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz