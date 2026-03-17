14 ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji iletim altyapısı ve doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRİK İLETİM HATLARI İÇİN 8 İLDE KAMULAŞTIRMA

Karara göre; Adana, Afyonkarahisar, Edirne, Karaman, Kırşehir, Konya, Ordu ve Sivas'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlardaki taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bu kapsamda:

Elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde,

Hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ PROJELERİ DE KAPSAMDA

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yürütülen projeler kapsamında da çeşitli illerde kamulaştırma yapılacak.

Muş'un Bulanık ilçesindeki "154 kV Arakonak-1 GES TM - Bulanık TM Enerji İletim Hattı" ile "154 kV Uzundere I-II HES TM - Çayeli TM Enerji İletim Hattı" projeleri çerçevesinde bazı direklerin yer değişikliği için Rize'nin Çayeli ilçesinde belirlenen alanlardaki taşınmazlar kamulaştırılacak.

SİNOP VE ÇANAKKALE DE LİSTEDE

Ayrıca Sinop'ta "154 kV Türkeli TM İrtibatları Projesi" Çanakkale'de "400 kV Saros Havza TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında da direk yerleri mülkiyet, iletken sahaları ise irtifak hakkı yoluyla kamulaştırılacak.

DOĞAL GAZ HATLARI İÇİN YENİ ADIM

Doğal gaz altyapısı için de önemli bir karar alındı. Diyarbakır ve Elazığ'da belirlenen güzergahlarda yer alan taşınmazlar, boru hattı projeleri kapsamında kamulaştırılacak.

Bu süreçte; sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gerekli alanlar, mülkiyet ya da irtifak hakkı yoluyla edinilecek.

Söz konusu işlemler, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yürütülecek.

Alınan kararların, Türkiye'nin enerji iletim kapasitesini artırma ve doğal gaz altyapısını güçlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçirildiği değerlendiriliyor.