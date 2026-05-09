1.5 milyar euroluk kalkınma finansmanı anlaşması

VakıfBank, Türkiye'nin üretim gücünü ve istihdam kapasitesini desteklemek amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla 1.5 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (IBRD) kısmi garantisi altında sağlanan finansman, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Temin edilen 1.5 milyar euro tutarındaki kaynak, VakıfBank'ın "Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı" yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen ürünleri aracılığıyla başta kadınlar, gençler, kadın ve genç girişimciler olmak üzere istihdamın artırılması, afet bölgesindeki ekonomik hayatın güçlendirilmesi ve kalkınmada öncelikli illerde üretimin desteklenmesi amacıyla kullandırılacak. İmza törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda, Dünya Bankası ile tesis edilen işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. KOBİ'lerin uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana erişimini desteklemeye devam ettiklerini aktaran Şimşek, "Sağlanacak kaynak, istihdamın artırılması, özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır" dedi.

EN YÜKSEK TUTARLI FONLAMA

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylanan işlemin, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemlerinden biri olma özelliğini taşıdığını belirtti. Osman Arslan, "Vakıfbank olarak ülkemizin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve toplumsal refahını destekleyen kalıcı değerler üretmeyi önceliklendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.