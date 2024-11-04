1.5 milyonluk İngiliz turist rekoru

Bu yıl 150'yi aşkın ülkeden turist ağırlayan Antalya'da, 2024 yılında en büyük artış, yüzde 20 ile İngiltere pazarında yaşandı. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı ilk kez 1.5 milyonu aştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla Antalya'nın yeni bir tarihi rekora hazırlandığını belirterek, bu yılın en yüksek artış oranının İngiltere pazarında gerçekleştiğini açıkladı. Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla yüzde 8'lik artış ve 16 milyonu aşkın turist sayısındaki iki ana pazar Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere'nin geldiğine işaret eden Kaan Kavaloğlu, "Birleşik Krallık 1.5 milyonu geçti, yaklaşık yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor bu" dedi.Dünya turizminin ilk verilerinin alındığı fuar olan World Travel Market London (WTM Londra) Fuarı'nın bu yıl 5-7 Kasım'da düzenleneceğini açıklayan Kaan Kavaloğlu, "Bu anlamda baktığınızda 2025"e ait ilk verileri alacağımız Londra Turizm Fuarı'na önümüzdeki hafta gidiyoruz. 2025 yılı erken rezervasyonlarında da İngilizler ön plana çıkıyor. Beni en çok mutlu eden şey de Türk misafirlerimiz de erkenden rezervasyon yapmaya başladı" açıklamasında bulundu.