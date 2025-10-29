1.5 trilyonluk proje 300 sektörü canlandıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları inşa ettiklerini belirterek, "Ekonomik büyüklüğü 1.5 trilyon TL'yi bulacak projemiz, ekonomiye can suyu olacak. 300 sektörün çarkları hızlanacak, binlerce istihdam alanı yaratacak" dedi. Bakan Kurum ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) inşa ettiği konutların sağlamlığına ilişkin video paylaştı.

SAĞLAM VE GÜVENLİ

Kurum'un, "Vatandaşımızın herhangi bir tereddüdü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş, vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız" diye konuştu. Videoda, radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak, hasar riskinin en aza indirildiği kaydedildi. Öte yandan "tünel kalıp sistemiyle" de perde beton bloklar kullanılarak, taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiği belirtilen paylaşımda, perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için "omurga" görevi gördüğü, içlerindeki demir donatıların ise vücudun "kas sistemi" gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.