150 ülke arasında Türkiye ilk üçe girecek

24 yıl önce Türkiye pazarına giren 150 bin ürün çeşidiyle dünyanın en büyük ve modern hırdavatçısı olarak tanınan Alman Häfele, ülkemizde yakaladığı yüksek büyüme performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutfak, banyo, mobilya ve mimari donanımlar alanında 150 ülkede faaliyet gösteren Hafele'nin Türkiye yapılanması global sıralamada geçen yılı ilk altıda kapattı. Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, "Hedefimiz bu yıl ilk üçe girmek" dedi. Türkiye'de yaygın satış ağlarıyla tüketicilere ulaştıklarını söyleyen Uytun, "Yıl sonunda 80 mağazaya ulaşma hedefimiz var. Batı'dan Doğu'ya her ilden yüksek talep görüyoruz. Türkiye'de kullanılan ürünlerin yüzde 25'ini yerel üreticilerden tedarik ediyoruz. 64 özel tedarikçi ile çalışıyoruz" diye konuştu.Dünya çapında yaklaşık 8 bin çalışanı olan Häfele, 7 fabrikada üretim yapıyor ve yıllık cirosunun büyük bir kısmını Ar-Ge'ye ayırıyor. 2024 yılını rekor büyüme ile kapattıklarını söyleyen Uytun, "Bu büyüme trendinin önümüzdeki beş yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Halen 109 gayrimenkul projesinde aktif rol alıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra, Urla ve Bodrum gibi sahil projelerinde de öne çıkıyoruz. Markalı konutların büyük bir kısmında imzamız var" dedi. Turizm sektöründeki ağırlıklarının da her geçen yıl arttığını söyleyen Uytun, şunları kaydetti: "Türkiye'de inşaatı devam eden 402 otel projesinde yer alıyoruz. Hastane projelerine de katkı sağlıyoruz."Häfele olarak, afetlere dayanıklı yapılar konusunda da öncü çözümler geliştirdikleri bilgisini veren Uytun, "Deprem, su baskını ve yangın gibi felaketlere karşı koruma sağlayan sistemlerimiz giderek daha fazla önem kazanıyor. Yangını önleyen kapılar, hava akımını keserek yangının konuta girmesini engelliyor. Ayrıca, Hatay'ın yeniden inşa sürecinde aktif rol alıyoruz" dedi. Uytun, kentsel dönüşüm projelerinde etkilerinin giderek arttığını ve kontrat sayılarında önemli bir yükseliş yaşandığını söyledi.Şirketin 6 yıl önce başlattığı 'Häfele Concept'in büyük ses getirdiğini anlatan Uytun, "Bu konsept, yaşam alanlarına değer katma ve yaşam deneyimini dönüştürme misyonuyla müteahhitlere büyük katma değer sağlıyor. Bugün hemen hemen tüm markalı konutlar ve 5 yıldızlı otel projelerinde tercih edilen Häfele Concept, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor" dedi. Konut alırken büyük oranda kadınların karar verici olduğu bilgisini paylaşan Uytun, "İlk önce mutfak ve banyoya bakıyorlar" diye konuştu.