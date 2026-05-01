Giriş Tarihi: 1.05.2026 16:07

16 santrale 1,11 milyar liralık kapasite ödeme

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 16 elektrik üretim santraline mart ayı için 1 milyar 110 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kapasite mekanizması kapsamında mart ayına ilişkin ödeme listesini yayımladı. Buna göre, mekanizmadan yararlanan 16 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılacak.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ ÖNE ÇIKTI

Açıklanan listeye göre ödemelerin tamamı doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesislerine yapılacak. Söz konusu destek, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve üretim sürekliliğinin korunması amacıyla veriliyor.

SANTRAL BAŞINA ÖDEME TUTARLARI

Kapasite mekanizması kapsamında en yüksek ödeme 12 santrale, santral başına 77 milyon 700 bin lira olarak gerçekleştirilecek. En düşük ödeme ise 20 milyon 796 bin 945 lira seviyesinde olacak.

Baki Sancak - Editör

