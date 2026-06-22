160 bin gence 13.9 milyar TL evlilik desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9 bin 200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" bilgisini paylaştı. Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini anlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkardıklarını bildirdi. Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: "2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular, 278 bin 275'e ulaştı. Bu ay 9 bin 200 gence 1 milyar 52 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 160 bin 598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 212 bin 872 gencimizin yanında olduk."

13.126 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe ettiklerini, kalan borçlarını da 12 ay ertelediklerini belirterek, "Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12 bin 942 çiftimizin 13 bin 126 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.