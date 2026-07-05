160 bin gence faizsiz evlilik kredisi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını açıkladı. Göktaş, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin kendilerini güvende hissetmelerini önemsediklerini onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Göktaş, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL destek sağlıyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!