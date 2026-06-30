160 bin küçükbaş hayvanın üreticiye teslimi başladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında ilk etapta bin 600 üreticiye ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanı teslim edeceklerini belirterek, "13 farklı ırktan oluşan hayvanlar 10 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmemizden kendilerine verilecek" dedi. Söz konusu proje çerçevesinde ilk hayvanların teslimi nedeniyle TİGEM Polatlı Tesisleri'nde tören düzenlendi. Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, hayvancılığın gıda arz güvenliği açısından en stratejik başlıklardan olduğunu söyledi. "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ni, ilk teslimatları yaparak, Polatlı'dan başlattıklarını ifade eden Yumaklı, "Oluşan tabloda hak sahiplerinin yüzde 49'u kadın, yüzde 79'u genç, yüzde 18'i de meslek mensubu yani veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve benzeri arkadaşlarımızdan oluşuyor" dedi. Yumaklı, yararlanıcılara, Ziraat Bankası'ndan sıfıra yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisinin kullandırılacağını, 100 hayvan için 12 ay boyunca Bakanlık olarak kendilerine aylık 15 bin lira, toplamda da 180 bin lira bakım ve besleme desteği verileceğini, ayrıca TARSİM sigortalarının da, yine 1 yıl süreyle, Bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

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