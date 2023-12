1.7 milyarlık yatırımla turizme katkı sağlayacak

Gayrimenkul sektöründe yarım asırlık tecrübeye sahip Sinpaş güvencesiyle, Kızılbük GYO tarafından 1.7 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen, dayalı-döşeli, denize sıfır 82 dairelik Marmaris Reserve by Kızılbük projesi, hem bölgenin kalkınmasına hem de turizmin canlanmasına katkı sağlayacak. Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Marmaris'te kendine ait eşsiz koyuyla denize sıfır konumlanan Marmaris Reserve projemizde müşterilerimize Full Decorated & Full Serviced konseptiyle sadece bavullarını alıp yeni bir yaşama başlayabilecekleri dayalı döşeli evler sunuyoruz. Üstelik projemizden ev sahibi olan yatırımcılarımız, yıl boyunca otel konforundaki hizmetlerimizden de faydalanarak hem ev rahatlığını hem de tatil rahatlığını aynı anda yaşayabilecek" dedi.Mahmut Sefa Çelik, Marmaris Reserve için toplam yatırımın 1 milyar 723 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, "Bu yatırımla hem bölgenin kalkınmasına, turizmin canlanmasına katkı sağlayacağız, hem de Marmaris'te gayrimenkul arayışında olan ailelere, eşsiz bir koyda, deniz/ormanla iç içe termal avantajı da olan kaçırılmayacak bir fırsat sunacağız. Projemizde toplam 82 dairemiz bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Projenin yatırımcısına büyük bir kazanç da sağlayacağının altını çizen Mahmut Sefa Çelik şöyle konuştu: "TÜİK verilerine göre, Türkiye'de turizm geliri 2022 yılında yüzde 53.4 artışla 46.4 milyar dolar düzeyinde oldu. 2023 yılında ise yalnızca ilk 9 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre 7 milyar dolar fazlasıyla 42 milyar dolar turizm geliri elde edilmiş. Bu yıl ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 5.2 milyon fazlasıyla 44,6 milyon turist ülkemizi ziyaret etmiş. Ayrıca gelen turistler geçen yıla göre 50 dolar daha fazla para harcamış. Dolayısıyla bu rakamlar bu yıl turizmde ülkemizin atağa geçtiğini ve yurtdışından ciddi oranda turist çekmeye başladığını gösteriyor. İnsanların dinlenme, yenilenme, seyahat etme ve tebdili mekân ile kendilerine ve sağlıklarına zaman ayırma ihtiyaçları arttı. Projemiz tam da bu alanda büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor." Turizm sektöründe geçtiğimiz yıl pandemi öncesi rakamlara ulaşıldığını, bu yıl ise bu rakamların aşılmasının beklendiğini belirten Mahmut Sefa Çelik, "Geçtiğimiz yıl toplam 51.3 milyon ziyaretçi alarak pandemi öncesinin en yüksek ziyaretçi rakamı olan 2019 yılının 51.8 milyon turist rakamına yaklaştık. Bu yıl ise şimdiden 44.6 milyon turist rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar rekor ziyaretçiye ulaşmamız mümkün görünüyor. Ülkemizin turizm sektörü açısından son derece sevindirici olan bu gelişmeyi biz de sektöre yatırım yaparak destekliyoruz" dedi.Tüm daireleri istinasız panoramik deniz manzaralı olan projede yalnızca 82 daireyle sınırlı olan evlerin hepsinin bir ailenin tüm ihtiyaçları düşünülerek yatak odası takımından beyaz eşyaya, oturma grubundan küçük ev aletlerine kadar eksiksiz şekilde tasarlandığını ifade eden Çelik, "Projede her bir ev dekorasyon trendleri baz alınarak, sakinlik ve dinlendirici etki bırakan dingin renklerle ve doğadan ilham alan dokular ön plana çıkarılarak dekore edilecek. Ayrıca, bölgenin şifalı termal suları termal spa tesisleri ile ev sahiplerinin kullanımına sunulacak. Marmaris Reserve'de; özel kumsal, termal havuz, sonsuzluk havuzu gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra 5 yıldızlı otel konforunda housekeeping hizmetleriyle de keyifli ve zahmetsiz bir yaşam için her ayrıntı bulunuyor" açıklamasında bulundu.Mahmut Sefa Çelik, sistemin nasıl işleyeceği ve avantajları hakkında şu bilgileri verdi: "Marmaris Reserve projemizde bir mülke tamamen sahip olmanın getireceğinden daha az finansal riskle 'ev konforunda' garantili her detayı düşünülmüş bir yaşam sunuyoruz. Projemiz, ünitelerin belirlenmiş dönemlerdeki kullanım ve mülkiyet hakkı mülk sahiplerine verildiği için ileride kiralama ve satma imkanıyla yatırımcısına kazanç sağlayabiliyor. Marmaris Reserve'e yatırım yapanlar sezonluk veya yıllık olarak dairelerini kiraya verebilir, kira geliri elde edebilirler. Amortisman süresini ise 6 yıl olarak öngörüyoruz."Bu projede mülk daire sahiplerine ait olduğu için istedikleri zaman kullanabileceklerine değinen Çelik, "Dolayısıyla Marmaris Reserve yatırımcıları dairelerini yaz kış kullanabilecek. Aileler kendilerine ait denize sıfır bir dairede, valizleri dışında bir eşya taşımadan otel rahatlığında ve kendi evlerinin konforunda yaşayacaklar" diye konuştu.MARMARİS Reserve, çocuklar için sağladığı macera dolu ve eğlenceli seçenekler ile çocuklu aileler için de ideal. 10.500 metrekarelik alana kurulan Aqua ve Macera Park'ta çocuklu ailelerin keyifli vakit geçirebilmesi için en ince ayrıntısına kadar özenle tasarlanmış birçok bölüm yer alacak. Dış oyun alanlarında; ekstrem su kaydırakları, temalı interaktif aquapark, temalı çocuk kaydırakları, fıskiyeler ve havuz animasyonları içeren splash park, mini kaydırak havuzu, aksiyon severler için macera parkuru, oyun/ tırmanma terasları, temalı oyun alanı, atölye ve çeşitli etkinlik kulübeleriyle mini village, etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak. 4 ana tema etrafında tasarlanan kapalı oyun alanlarında ise her yaştan tatilciye özel eğlence imkânı sunulacak.MARMARİS İçmeler Bölgesi'nde yer alan Marmaris Reserve, misafirlerine bir yanda çam ormanlarının temiz havasını, diğer yanda da pek çok alerjik rahatsızlığa iyi gelen iyotlu deniz havasını aynı anda sunacak. Yüzyıllardan bu yana bir şifa merkezi olarak görülen Marmaris İçmeler bölgesinin termal yeraltı suları "Mineralli sular" grubunda yer almasıyla onlarca hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Tesis. doğal kaynaklarının yanı sıra SPA imkânları da sağlayacak.