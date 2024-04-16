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Haberler Ekonomi Haberleri 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Temmuz 2025'te yapılacak
Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:19

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Temmuz 2025'te yapılacak

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

AA
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Temmuz 2025’te yapılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) yapılan açıklamaya göre, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'25), farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde yapılacak fuar, yeni konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek.

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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Temmuz 2025'te yapılacak
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