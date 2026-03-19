18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu! 118 şüpheliden 67’si tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 18 il merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 118 şüpheli yakalandı.

5,3 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin yaklaşık 5,3 milyar TL'lik işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin büyüklüğü dikkat çekti.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden: 67'si tutuklandı 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Açıklamada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR ÇOKLU KURUM KOORDİNASYONUYLA YAPILDI

Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

İl jandarma komutanlıklarının sahada aktif görev aldığı operasyonların titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyona katkı sağlayan tüm birimler tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."