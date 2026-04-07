19 şirkete sağlık sigortası soruşturması

Türkiye'de sağlık sigortası pazarı, ciddi bir rekabet soruşturmasıyla sarsıldı. Rekabet Kurulu, sektörde faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında resmi soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında yalnızca sigorta şirketleri değil, özel hastaneler ve teknoloji şirketleri de yer alıyor. SABAH'ın ulaştığı sektörden kaynaklara göre bu soruşturmanın başlatılmasının en önemli nedeni büyük sağlık zincirlerinin fiyatlar konusunda hakim durumlarını kötüye kullanarak fiyat belirlemeleri ve küçük firmaların da bu nedenle zarar görmesi. Küçük hastanelerin bir süredir finansal anlamda zor durumda olması sektörde çok konuşulan bir durumdu. Zincirler dışında kalan hastaneler, kötü gidişatın nedeni olarak bu rekabete aykırı durumu gösteriyor. Büyük zincirlerin buna karşı nasıl bir savunma yapacağı bilinmiyor ancak sektörde görüştüğümüz tüm hastane yöneticileri aslında küçük hastanelerin dijitalleşmede geri kalmasını sebep olarak gösteriyor.

ÜÇ ANA SUÇLAMA VAR

Kuruma ulaşan ihbar ve şikâyetlerin ardından başlatılan ön araştırmada üç temel iddia masaya yatırıldı. Birincisi fiyat manipülasyonu oldu. Sigorta şirketlerinin prim fiyatlarını birlikte belirleyip artırdığı ya da sabit tuttuğu öne sürülüyor. İkincisi ise pazar paylaşımı. Şirketler arasında müşteri, bölge veya ürün bazında paylaşım yapıldığı iddia ediliyor. Üçüncüsü ise hassas veri paylaşımı: Fiyat, maliyet ve risk verilerinin rakip şirketler arasında el altından dolaştırıldığı ileri sürülüyor.

KURUL: CİDDİ BULGU VAR

Bunların yanı sıra sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında rakipleri dışlayan sözleşmeler yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Ön araştırma bulgularını değerlendiren Kurul, elde edilen bilgi ve belgeleri "ciddi ve yeterli" bularak soruşturma kararı aldı. Soruşturmanın kapsamı yalnızca sigortacılarla sınırlı kalmıyor; süreç, sağlık hizmet sağlayıcılarını ve sektöre teknik altyapı sunan teknoloji şirketlerini de içine alıyor.

Soruşturmada adı geçen 19 şirket

- Allianz Sigorta

- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

- Aveon Global Sigorta

- Axa Sigorta

- Bupa Acıbadem Sigorta

- Hepiyi Sigorta

- Katılım Emeklilik ve Hayat

- Mapfre Sigorta

- Medisa Sigorta

- Prive Sigorta

- Zurich Sigorta

- Zurich Yaşam ve Emeklilik

- Quick Sigorta

- Acıbadem Sağlık

Hizmetleri ve Ticaret

- Memorial Sağlık Yatırımları

- Özel Edremit Körfez Hastanesi

- SenCard Partners Bilgi Teknolojileri

- Turassist Sağlık Destek Hizmetleri