Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1987’den bu yana ilk! Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Beyaz Saray’da yemin edecek
Giriş Tarihi: 22.05.2026 07:46 Son Güncelleme: 22.05.2026 07:48

1987’den bu yana ilk! Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Beyaz Saray’da yemin edecek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh, cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenecek törenle resmen görevine başlayacak. Warsh’ın Beyaz Saray’da yemin edecek olması ise alışılmadık bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

1987’den bu yana ilk! Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Beyaz Saray’da yemin edecek
  • ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh, geçmişte faiz indirimlerine yönelik destekleyici açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Görevden ayrılan Jerome Powell ise Trump tarafından sık sık eleştirilmiş, zaman zaman sert söylemlere maruz kalmıştı.

Öte yandan Trump yönetiminin, Powell üzerinde para politikalarına ilişkin baskı kurduğu iddiasıyla bir ceza soruşturması yürüttüğü de belirtiliyor. Ayrıca Beyaz Saray'ın, Biden döneminde Fed Yönetim Kurulu'na atanan Lisa Cook'u mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden almaya çalıştığı, konunun ise ABD Yüksek Mahkemesi'nde olduğu aktarılıyor.

Enflasyon ve istihdamı dengelemeyi amaçlayan bağımsız yapısıyla bilinen Fed'in başkanlarının Beyaz Saray'da yemin etmesi oldukça nadir görülüyor. Bu uygulamayı gerçekleştiren son isim, 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Warsh ise Senato'daki onay sürecinde yaptığı açıklamada, "Başkanın kuklası olmayacağı" yönünde net ifadeler kullanmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #DONALD TRUMP #BEYAZ SARAY #KEVİN WARSH #FED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
1987’den bu yana ilk! Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Beyaz Saray’da yemin edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA