1987’den bu yana ilk! Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Beyaz Saray’da yemin edecek

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh, geçmişte faiz indirimlerine yönelik destekleyici açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Görevden ayrılan Jerome Powell ise Trump tarafından sık sık eleştirilmiş, zaman zaman sert söylemlere maruz kalmıştı.
Öte yandan Trump yönetiminin, Powell üzerinde para politikalarına ilişkin baskı kurduğu iddiasıyla bir ceza soruşturması yürüttüğü de belirtiliyor. Ayrıca Beyaz Saray'ın, Biden döneminde Fed Yönetim Kurulu'na atanan Lisa Cook'u mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden almaya çalıştığı, konunun ise ABD Yüksek Mahkemesi'nde olduğu aktarılıyor.
Warsh ise Senato'daki onay sürecinde yaptığı açıklamada, "Başkanın kuklası olmayacağı" yönünde net ifadeler kullanmıştı.