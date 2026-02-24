2. el araç alırken km tuzağına dikkat! Dolandırıcılığa karşı 16 milyon kişi sorguladı

İkinci el otomobil piyasası, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından yeniden hareketlenirken, kilometresi düşürülmüş ya da hasarlı araçlar nedeniyle yaşanan mağduriyetler de gündemdeki yerini koruyor. Yetkililer, araç alım-satım sürecinde kilometre bilgisinin resmi kanallar üzerinden sorgulanmasının önemine dikkat çekiyor.
PTT İLE BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL
AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.
Protokol kapsamında geliştirilen uygulamalarla, ikinci el araç satışlarında sıkça karşılaşılan kilometre sıfırlama ve düşürme gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflendi. İki kurum arasında paylaşılan veriler sayesinde vatandaşlar, araçların geçmiş kilometre bilgilerine resmi kayıtlar üzerinden ulaşabiliyor.
PLAKA VE ŞASİ NUMARASIYLA SORGULAMA
Sunulan hizmet kapsamında araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometre bilgileri, plaka ya da şasi numarası üzerinden sorgulanabiliyor. Böylece araçların en güvenilir ve doğru kilometre verilerine erişim sağlanıyor.
İkinci el araç almayı planlayan vatandaşlar; www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulaması, PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet uygulamaları üzerinden kilometre ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebiliyor.
16 MİLYONDAN FAZLA SORGULAMA YAPILDI
Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometre bilgilerine ilişkin veriler bugüne kadar 16 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı. Yetkililer, ikinci el araç alımında mağduriyet yaşanmaması için resmi sorgulama kanallarının mutlaka kullanılması gerektiğini vurguluyor.
UYGULAMAYLA MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el araç satışları konusunda vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.
Araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun talep gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor." diye konuştu.
Uraloğlu, vatandaşların, PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çekerek, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar." dedi.