2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdam

İhracat, üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile bu yılın ilk üç ayında yüzde 7.3 olmak üzere 7 çeyrek kesintisiz büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, istihdam yaratmada da rekora koşuyor. Mayıs sonu itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı tarihi zirveye çıkarken, işsizlik ise 4 yıl önceki seviyeye geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik mayısta, bir önceki aya göre 0.3 puan, 2021'in aynı dönemine göre ise 2.3 puan azalarak yüzde 10.9 ile 4 yıl önceki seviyeye geriledi. İşsiz sayısı nisan ayına göre 56 bin, 2021'in aynı ayına göre ise 508 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.3 oldu.Mayıs ayına ilişkin verilerde en çarpıcı sonuç istihdam rakamlarında görüldü. Mayıs ayı itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı nisana göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında 5 ayda yaşanan artış 846 bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda ise 2 milyon 717 bin kişi arttı. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 51 olan işgücüne katılım oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53.6'ya çıkarken, istihdam oranı da yüzde 44.2'den 47.8'e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı pandeminin etkisiyle 2020 yılının nisan sonunda 25 milyon 329 bine gerilemişti. Bu tarihten sonra hükümetin almış olduğu tedbirler ve kısıtlamaların kaldırılmasının ardından başlayan hızlı büyüme süreci ise 2 yılda 5 milyon 510 bin kişiye istihdam sağlanmış oldu.İstihdam rakamlarındaki artış Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) işe yerleştirme rakamlarına da yansıdı. İşe yerleştirilen kişi sayısı, haziranda, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 44.5 artarak 154 bini aştı. Aylık bazda son 9 ayın en yüksek işe yerleştirmesine imza atıldı. Bu yılın ilk altı ayında işe yerleştirilen kişi sayısı ise yüzde 50.1 artarak 739 bin 497'ye çıktı. İşe yerleştirmelerde 125 bin 877 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstihdamına een fazla aracılık edilen meslekler, "turizm ve otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" oldu.TÜRKİYE, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 22 ayın 20'sinde tarihi rekor kırıp yıllık bazda 246 milyar doları geçerken, bu performans uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin değer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar, en açık şekilde büyük ihracat rekabet gücü, çok fazla var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak" dedi.MAYIS ayına ilişkin işgücü verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz. Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10.9 oranına geriledi. İstihdam oranı yüzde 47.8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaştı. İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53.6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.