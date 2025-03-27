20 milyon kişi yola çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığının açıklanması turizm sektöründe son dakika coşkusu yarattı. Otellerde son dakika rezervasyonları hızlanırken, otobüs ve havayollarında ise bir anda bilet satışları patladı. Ek sefer başlatan şirketlerin trafiği bayramın birinci günü olan 30 Mart'a kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Bayram döneminde sadece 10 milyon kişinin otobüsle, 5-6 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak. Ara tatille birleşen ve 9 güne çıkan bayram döneminde toplamda 20 milyon kişi yollara düşecek.

10 MİLYON OTOBÜS YOLCUSU

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, bayram hareketliliğinin 25 Mart'ta başladığını belirterek, "26 Mart'ta sadece İstanbul'dan 900, dün 1.500 otobüs yola çıktı. Bugün 2.000, yarın yani afife günü ise 2.200 otobüs yola çıkacak" dedi. Tatilin 9 güne uzatıldığının açıklanmasıyla birlikte bilet satışlarının bir anda hızlandığını belirten Çaktır, "Firmalarımız tüm otobüslerinde biletleri satışa çıkardı, ayrıca ek seferler de devreye alındı. 9 günlük bayram döneminde 10 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek. Bu da sektöre 9-10 milyar TL katkı sağlayacak" diye konuştu. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından hava ulaşımına da talep arttı. Türkiye'nin genç hava yolu markası AJet, oluşan talebi karşılamak için önlemler alarak bayram tatilinin uzaması nedeniyle 38 ek sefer planlandı. Seferler daha çok talebin yoğunlaştığı Antalya ve KKTC hatlarına konuldu.

DOLULUĞA YÜZDE 10 KATKI

Turizmciler de son dakika rezervasyonlarının hareketlendiğini belirtirken, yüzde 90'larda kalan bazı bölgelerin de yüzde 100 doluluğa ulaşacağını vurguluyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Ramazan Bayramı tatilinin devamındaki 3 günde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararının ardından konaklama tesislerindeki rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi. İşler, "Bayram tatilinin uzamasıyla rezervasyonda artış oldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85 oranında. Dünden bugüne rezervasyonlarda yüzde 10 bir artış var ve şu anda rezervasyonlar hızlandı. Aileler 9 gün boyunca seyahate çıkacak. Bu dönem sezonun da erken açılmasına vesile oldu" dedi.



10 KİŞİDEN 7'Sİ ARACIYLA YOLA ÇIKIYOR

Arabam.com'un mart ayında gerçekleştirdiği araştırma da, bu yılki Ramazan Bayramı seyahat tercihlerini ortaya koydu. Buna göre katılımcıların yüzde 52'si bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlarken, seyahat edeceklerin yüzde 69'u kendi aracıyla yola çıkmayı planlıyor. Bu yola çıkacak her 10 kişiden 7'sinin kendi aracıyla seyahat edeceğini gösteriyor. Trafikten kaçınmak isteyenlerin büyük bölümü, yoğunluğu azaltmak adına bayramdan birkaç gün önce yola çıkmayı planladığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 37'si bayramdan birkaç gün önce, yüzde 26'sı arife günü, yüzde 15'i bayramın 2'nci günü yola çıkmayı planlıyor.