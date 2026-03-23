20 taşınmaz satışa çıkıyor: 6 ilde ihale süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına ilişkin ilanı Resmi Gazete üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Buna göre belirlenen taşınmazlar yatırımcıların teklifine açıldı.

SATIŞ LİSTESİ AÇIKLANDI

Karar; Konya, Muğla, Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale illerini kapsıyor. Satış listesinde; Konya Ereğli, Muğla Bodrum, Aydın Didim, Mersin Silifke, İstanbul Sarıyer ve Çanakkale merkezde yer alan taşınmazlar bulunuyor.

TEKLİFLER İKİ AYRI GÜNDE ALINACAK

İhaleye katılacak yatırımcılar için takvim iki güne bölündü. Konya ve Muğla için son teklif tarihi 28 Nisan olarak belirlenirken; Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale için teklifler 29 Nisan'da alınacak.

İHALE PAZARLIK VE AÇIK ARTIRMA İLE TAMAMLANACAK

Süreç, ilk aşamada kapalı zarfla tekliflerin toplanmasıyla başlayacak. Ardından teklif sahipleriyle yapılacak görüşmeler sonucunda ihale pazarlık usulüyle ilerleyecek. Son aşamada ise katılımcıların yer alacağı açık artırma düzenlenerek satış süreci tamamlanacak.