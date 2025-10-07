20 yılda 2 bin pilot kazandırdı

Türk Hava Yolları bünyesinde 2005'te faaliyete başlayan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) 130 ve 131. dönem mezunlarını verdi. 51 kişinin kep atarak mezuniyeti kutladığı programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk Hava Yolları, aynı zamanda dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımız. Son 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın pilot sayısını 50 kat artırdı. Bu yolculuk, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladı. Bugün Emel Arman, Burcu Yiğit, Hatice Kübra Erkekli gibi pilotlarımızın başarısı ile devam ediyor" dedi. Dünya genelinde çoğu hava yolunda kadın pilot oranının yüzde 5'leri bulmadığını anlatan Göktaş, "Türkiye'de bu oran yüzde 9'lara ulaşmış durumda. Bugüne kadar verdiği 1950 mezundan 180'inin, şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73'ünün kadın olması bu vizyonun en güçlü göstergesidir" diye konuştu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları ailesi olarak, 20 yılda 2 bine yakın genç pilotu gökyüzüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar toplam bin 913 öğrenci mezun eden akademinin başarı oranı yüzde 95. 2026 yılında 100'üncü eğitim uçağımız gelecek ve dünyadaki en büyük 5'inci okul olacağız" dedi.