1938 yılında faaliyetlerine başlayan Halkbank, 87 yılda 3.2 trilyon TL'lik bir dev haline geldi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank, yalnızca bir banka değil; ülkemizin kalkınma vizyonunun taşıyıcı sütunlarından biridir. 87 yıldır milletimizin üretim gücüne, girişimci ruhuna ve toplumsal dayanışmasına finansal güvence sağlıyoruz. 3.2 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklük ve ülkemizin her köşesine yayılan hizmet ağımızla, sadece rakamlarda değil, toplumsal etkiyi artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin köklü değerlerinden güç alarak ilerliyoruz" dedi.

KOBİ'DE LİDER BANKA

Bankanın 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla, ticari kredi hacmini 1.4 trilyon TL'ye, gayri nakdi ticari kredi hacmini 880 milyar TL'ye, esnaf kredisi hacmini 269 milyar TL'ye çıkardığını belirten Arslan, "KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payı yüzde 55'e ulaştı. Son 20 yılda 4.5 milyon esnafa kredi kullandırımında bulunduk. Geçmişten bugüne üretimin her halkasında yer alan insanımızın yanında olduk. Ticari kredilerdeki güçlü rakamlarımız ve KOBİ alanındaki liderliğimiz bu duruşun en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL REFAH ÖNCELİK

12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde üretimi, istihdamı ve finansal kapsayıcılığı merkeze aldıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: "2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte; gencinden yaşlısına her yaştan aile bireylerinin ihtiyaçlarına finansal hizmetler sunarak ailelerin her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Aile Yılı kapsamında 'Halkbank Ailem' çatısı altında sunduğu yeni kredi, kredi kartı, sigorta ve yatırım çözümleriyle ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Kalkınmayı yalnızca ekonomik göstergelerle değil, güçlü aile yapısını koruyan ve toplumsal dengeyi gözeten bir perspektifle ele alıyoruz."



KADIN GİRİŞİMCİYE 93 MİLYAR TL

2021'den bugüne 250 bin kadın girişimciye, 93 milyar TL finansman sağladıklarını hatırlatan Arslan, "Kadınların iş gücüne katılımını artırmak sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal adaletin ve verimliliğin de gereğidir" derken, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kadın girişimciliği bireysel başarıdan çok daha fazlası; kalkınmanın sosyal boyutunu güçlendiren stratejik bir alandır. Kadınların kullandığı her üç girişimci kredisinden birinde Halkbank'ın imzası var." Girişimciliği toplumsal dönüşümün itici gücü olarak konumlayan Halkbank, 202 bin girişimciye 31.8 milyar TL finansman sağladı. Halkbank, genç kızların bilim, teknoloji ve girişimcilikte güçlenmesini hedefleyen BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek projesiyle yalnızca bireyleri değil, toplumun geleceğini de destekliyor. STEM ve girişimcilik eksenli proje kapsamında İlham Buluşmaları, Hackathon ve Demo Day gibi aşamalarla genç kızlar fikirlerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Halkbank'ın çocuklara finansal okuryazarlık kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Üç Kumbara" tiyatro oyunu, 6-12 yaş grubundaki çocuklara tasarruf, bilinçli harcama ve paylaşma kültürünü kazandırıyor.