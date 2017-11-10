Yerli otomobil için yarışıyorlar!

10 ilden yerli otomobil üretimi için talep geldi. İşte o iller…

İTO: 200 BİN YERLİ OTOMOBİL ALACAĞIZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 'Türkiye›nin Otomobili Projesi' ile ilgili olarak, 200 araç almayı taahhüt etti. Çağlar şunları söyledi: "Biz İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz. İTO'nun ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin arabası yok, çok daha fazlası var. Bakın biz İTO olarak bu işi çok güzel yaparız. İstanbul iş dünyası olarak biz 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz.

"MESELE SADECE OTOMOBİL ÜRETMEK DEĞİL"

Konuşmasında "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne değinen Çağlar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sanayi ve üretim noktasında büyük bir rüyası var: Otomobil üretmek. Biz, kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 1960'lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu "Yerli Otomobil Projesinde" 5 babayiğit bu işi sırtlandı. Tebrik ediyorum, çok önemli bir konu. Devletimizin desteğiyle Türk iş dünyası "Bismillah" dedi. İnşallah 2021'de de kendi ürettiğimiz otomobili yollarda göreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu projede mesele, sadece otomobil üretmek değil.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kentin otomobil yedek parça üretiminde önemli noktada olduğunu belirterek, Konya'nın yerli otomobil üretimine talip olduğunu söyledi. Akyürek, "Biz, yerli otomobil üretiminde Konya olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Konya'da üretilmesini talep ediyoruz" dedi. Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükçü ise yerli otomobil üretimiyle ilgili ''Konya olarak biz de yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapma arzumuzu ortaya net bir şekilde koyduk. Bu yatırımın sıkışan Marmara Havzası´nın yerine, bir Anadolu şehrine yapılması gerektiğini ve bu şehrin de Konya olduğunu ifade ettik, etmeye devam ediyoruz'' dedi.

ALİAĞA

İzmir'in Aliağa ilçesi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği yerli üretim otomotiv fabrikasının Aliağa'ya kurulması gerektiğini söyledi. İzmir'de özellikle Torbalı bölgesinin bu iş için sıkça dile getirildiğini ifade eden Saka, "Bu konuda bazıları hiç düşünmeden konuşuyor. Yerli otomobilin üretim yeri için Torbalı'yı adres gösteriyorlar. Orada 50 dönüm, 100 dönüm bir yer var, Opel fabrika yapmış. Siz yeni bir otomobil markası yaratacaksınız, üretim yapacaksınız. 50-100 dönüm yerden ne olur? Binlerce dönüm arazi lazım bunun için. Uzmanlar tarafından fizibilitesinin yapılması lazım. Aliağa bu iş için en doğru yerdir" dedi.

İZMİR

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmir yerli otomobilin üretim yeri olarak güçlü bir seçenek. İzmir'in lojistik avantajlarının, üretim kabiliyetinin ve nitelikli iş gücüne sahip yapısının yerli otomobilin üretiminin hayata geçmesini ve pazarlanmasını da kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yerli otomobil üretimi için İzmir'in güçlü bir seçenek olduğunu söyledi.

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yerli otomobilin Kocaeli'de üretilmesine talip olduklarını belirterek, "Kocaeli yerli otomobil üretimiyle ilgili her türlü teknik altyapıya sahip. Proje için her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi. Yerli otomobil üretimi için gereken yerin bulunması konusunda katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Zeytinoğlu, "Başta yan sanayi olmak üzere Kocaeli'nin otomotiv endüstrisindeki birikiminden, yerli otomobil projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde de yararlanılmalı. Kocaeli'nin birçok sektördeki birikimi düzenlediğimiz SANTEK Fuarı'nda da kendini gösterdi" dedi.

DENİZLİ

Denizli'nin Çardak ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin yerli otomobil üretimi için uygun olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, yatırımın ilçelerinde yapılmasını istediklerini ifade ederek, "Organize sanayi bölgemiz, yerli otomobil üretimine son derece uygundur. Alternatifli ulaşım yolları karayolu demiryolu ve havayolu ile ülkemizin her köşesine kolayca ulaşım sağlanabilir" dedi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli yerli otomobilin üretim yeri için talip olduklarını bildirdi. Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Zorlu, Anadolu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding'in yönetim kurulu başkanlarına 6 Kasım'da birer mektup gönderdiklerini ve onları Eskişehir'e yatırıma davet ettiklerini belirtti.

SİVAS

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yerli otomobilin üretiminin Sivas'ta yapılmasını istediklerini belirterek, "Bedelsiz olarak arazi verebiliriz, altyapıyı hazırlayabiliriz, raylı sistemi fabrika alanı içine kadar ulaştırabiliriz. Yatırımcı için ne ihtiyaç olursa Sivas olarak yanlarında olacağımızı ve destekleyeceğimizi, o üretimin Sivas'ta faaliyete geçmesi için en az onlar kadar istekli olacağımızı bilmelerini istiyoruz." dedi.

ELAZIĞ

Elazığ'da bir motor fabrikası Türkiye'nin yerli otomobilinin motorlarını da yapmak istiyor. Sezgin Motor Makinenin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin, şu anda günlük 500 adet motor üretimi yapabilme kapasitelerinin bulunduğunu, tam kapasite ile çalıştıkları zaman günlük bu rakamı bin 400 adete çıkarabileceklerini ve ayda 40 bin adet üretim yapabileceklerini söyledi.

BURSA

Yerli otomobil fabrikasının Bursa'ya kurulması için Yenişehir'den çağrı var. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomotiv test merkezinin yapılacağı bölgeye yerli otomobil fabrikasının da kurulması isteniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "Yerli otomobil cumhurbaşkanımızın çok istediği bir projeydi. Bu önemli proje için otomotiv test merkezinin yapılacağı bölgede uygun yerlerimiz var. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bu bölgede çok uygun yerlerimiz var. Kendilerine her türlü konuda yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

ERZURUM

Erzurum Organize Sanayi bölgesi başkanı Zafer Ergüney, üretimi için imzası atılan yerli otomobilin Erzurum'da üretilmesi talebini yeniledi. Ergüney, "Bu yatırım sanayiye doymuş bölgelerde değil Erzurum'da yapılmalıdır" dedi. Ergüney'in açıklaması şöyle; "Cumhurbaşkanımızın teşvik ve desteği sonucu Türkiye de yerli otomobil üretimi için beş firma konsorsiyum oluşturmuştur ve otomobil üretmeye karar vermişlerdir.

2015 OSBÜK'ün Erzurum da duayen sanayicileriyle yapılan toplantısında konuyu gündeme taşımış ve otomobil fabrikasının Erzurum da yapılmasını talep etmiştik.