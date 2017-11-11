Güncel altın fiyatları ne kadar? (Gram, Çeyrek, Cumhuriyet, Yarım) altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altına yatırım yapacak olan vatandaşlar son günlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarını her gün araştırıyor. Dün gram altın fiyatı güne yükselişle başlamasına rağmen günü yüzde 044'lük azalışla tamamladı. 11 Kasım Cumartesi çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den haftanın her günü takip edebilirsiniz.



11.11.2017 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından günü yüzde 0,44 azalışla 159,50 liradan tamamladı.



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını 1.068 liradan satıldı.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.280 doların destek, 1.290 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getiren uzmanlar, bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatında ise 157 liranın destek,160,5 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.



ALTIN TALEBİ DÜNYADA AZALDI TÜRKİYE'DE ARTTI



Rapora göre, Türkiye'de mücevher sektörünün altın talebi, altın fiyatlarının Türk lirası cinsinden düşük seyretmesiyle art arda iki çeyrekte artış kaydetti.



Mücevher sektörünün altın talebi, temmuz ve ağustosta Türk lirası cinsinden altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 10,3 ton oldu. Türkiye'de yatırım için altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 15 tona ulaştı.



Türkiye'deki altın talebinin 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen rapora göre, altına yatırımının artmasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altına pazarını destekleyen yorumları ve Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiyi canlandırmasıyla altın talebini desteklemesi" etkili oldu.