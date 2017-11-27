Son dakika: 'Ordino' bedeli kaldırıldı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi yazıyla artık gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince ordino belgesi aranmayacak.

Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm ithalatçı ve ihracatçı firmaların gümrüklerde yaşadığı soruna çözüm oldu. Türkiye'de ithal edilen tüm hammadde ve ürünlerin gümrük işlemleri sırasında 'Ordino' veya benzer isimler altında firmalardan kanunda yeri olmayan bir bedel tahsil ediliyor ve bu bedelin yıllık toplam değeri 700 milyon TL'yi buluyordu.

Ordino alınması işlemi zaman kaybına neden olduğu gibi Ordino düzenleyen firmalara da belge ücreti, özet beyan vb. sonu gelmeyen ibareleri kullanarak faturalar düzenleme fırsatı veriyor ve bu tür birçok ücretin ödenmesini gerekli kılıyordu. İthalatçılar bedelini ödediği kendi malını gümrükten çekebilmek için bu bedeli ödemek zorunda bırakılıyordu.

1 AYLIK YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Sanayicilerin giderek büyüyen bu soruna çözüm bulmak isteyen PAGEV de ilgili tüm bakanlıklara firmaların şikâyetlerini iletti ve Ordino Bedelinin kaldırılması yönünde istişarelerde bulundu. Yaklaşık 1 aylık yoğun çalışmalar sonuç verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınladığı kararla artık gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince ordino belgesi aranmayacağını açıkladı.

Başından beri kanundışı ve keyfi olduğunu vurguladıkları uygulama karşısında haklılıklarının ispatladığını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Söz konusu bedelin kaldırılması ile ilgili bir aydır bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürüttük. Firmalarımızdan gelen şikâyet dosyalarını elden ilettik. Çözüm için de tüm gümrük işlemlerinde hiçbir şekilde Ordino Belgesi istenmeyeceğine dair bir yazının tüm gümrüklere ivedilikle dağıtılmasının önemini vurguladık. Yine TOBB Meclisimizden de bu bedelin kaldırılması için oy birliği ile tavsiye kararı çıkarttık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da sesimizi duydu ve tüm gümrüklere ilettiği yazıyla bazı gümrük müdürlüklerinde ordino talep edildiği ancak bundan sonra gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince ordino belgesi aranmayacağını açıkladı. Firmalarımız artık 'Ordino Bedeli' ödemeden konşimentoyla gümrükleme işlemlerini tamamlayabilecek. Bakanlığımızın yayınladığı bu yazıdan sonra acentelerin Ordino Bedeli talepleri hükümsüzdür ve keyfidir."

LİMAN İŞLETMELERİ

Liman işletmelerinin de acentelerle birlikte hareket ederek ordino bedeli olmadan malları limandan çıkartmama ihtimalini de göz önüne alarak Ulaştırma Bakanlığı ile acenteleri kapsayacak yeni bir yasal düzenleme çalışmasının da yapıldığının bilgisini veren Eroğlu, bu düzenlemeyi de takip ettiklerini ve hızlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu önemli aşamada katkılarından dolayı başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi ve Müsteşarımız Cenap Aşçı olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ederiz. PAGEV olarak biz de ülke ekonomimizin menfaati doğrultusunda, üretim çarklarımızın önündeki engelleri birlikte kaldırdığımız birçok konuda olduğu gibi bu sorunu da tam olarak çözene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz"