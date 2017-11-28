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'nin ilk 'milli i' 'de üretilecek

Giriş Tarihi: 28.11.2017 08:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 08:20
Türkiye'nin ilk 'milli hızlı treni' Eskişehir'de üretilecek

'nin ilk milli yüksek i 'de kurulu TÜLOMSAŞ'ta üretilecek.

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Türkiye'nin ilk 'milli hızlı treni' Eskişehir'de üretilecek
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