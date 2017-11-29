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'den '' açıklaması

Giriş Tarihi: 29.11.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 12:12
TCMB'den 'bitcoin' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, ve benzeri uygulamalara ilişkin doğrudan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Ekonomi yönetimi, rekor üzerine rekor kıran birimi konusunda harekete geçti. Merkez Bankası Başkanı , Bitcoin ve benzeri uygulamalara ilişkin doğrudan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirterek, "'nın da daha önce ifade ettiği gibi bu ve benzeri paralar elektronik para olmadığı için Özel Hizmetler ve Elektronik Para Kanunu'na tabi bulunmuyor" dedi. Çetinkaya sayısı 900'ü geçen dijital paraların finansal katkı sağlayabileceği mesajını verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Hazine, SPK'dan oluşan çalışma grubu, dijital para birimlerine ilişkin dünya uygulamaları ve yasal çerçeveyi gündemine aldı. Yaklaşık 900 nın pazar büyüklüğü 180 milyar doları geçerken, Bitcoin konusunda hükümetin bir çalışması olup olmadığı Meclis gündemine taşındı. Başbakan Binali Yıldırım'a "Bitcoin'in para birimi ya da hesaplama aracı olarak kabul edilip edilmediği"ne yönelik soruya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yanıt verdi. Bitcoin ve benzeri paraların herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmediğini belirten Çetinkaya, "Karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin ve benzeri paralarla ülkemizde doğrudan ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan BDDK tarafından 25 Kasım 2013'te yapılan açıklamayla Bitcoin ve benzeri paraların elektronik para olmadıkları ve bu kapsamda 6493 sayılı yasaya tabi olmadıkları duyurulmuş bulunmaktadır" diye konuştu. Çetinkaya, önceki hafta bir konferansta yaptığı açıklamada da sanal para düzenlenirse finansal istikrara katkı sağlayabileceğini belirtmişti.

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TCMB'den 'bitcoin' açıklaması
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